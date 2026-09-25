UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu başladı! İşte günün toplu sonuçları
UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı, 24 Eylül perşembe günü oynanan birbirinden çekişmeli 8 karşılaşma ile resmen başladı. Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki prestijli organizasyonunda, Hollanda ile Almanya'nın 1-1 berabere kaldığı dev mücadele geceye damga vurdu. Erling Haaland'ın iki golle yıldızlaştığı maçta Norveç, Danimarka'yı 3-2 mağlup ederken; B Ligi'nde ise Kosova, Fenerbahçeli Vedat Muric'in tek golüyle sahadan galip ayrıldı. İşte Uluslar Ligi'nde yeni sezonun ilk gününde alınan toplu sonuçlar...
UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu 24 Eylül Perşembe günü oynanan maçlarla başladı.
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında 8 maç yapıldı.
Gecenin öne çıkan A Ligi 2. Grup karşılaşmasında Hollanda ile Almanya, Felix Nmecha ve Cody Gakpo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.
A Ligi 4. Grup'ta Norveç, evinde Danimarka'yı Oscar Bobb ve Erling Haaland'ın (2) attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Konuk ekibin golleri, Mikkel Damsgaard ve Rasmus Hojlund'dan geldi.
B Ligi 3. Grup'ta ise Kosova, Fenerbahçeli Vedat Muric'in kaydettiği golle İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0'lık skorla geçti.
TOPLU SONUÇLAR
İşte Uluslar Ligi'nde 24 Eylül Perşembe günü alınan sonuçlar şöyle:
- A Ligi
2. Grup:
Hollanda-Almanya: 1-1
Sırbistan-Yunanistan: 1-2
4. Grup:
Portekiz-Galler: 1-0
Norveç-Danimarka: 3-2
- B Ligi
3. Grup:
Avusturya-İsrail: 3-1
Kosova-İrlanda Cumhuriyeti: 1-0
- D Ligi
1. Grup:
Andorra-Malta: 1-2
2. Grup:
Lihtenştayn-Litvanya: 0-2
Ligde ilk hafta maçları, 25 Eylül Cuma ve 26 Eylül Cumartesi günkü maçlarla tamamlanacak.