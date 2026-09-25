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UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu başladı! İşte günün toplu sonuçları

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu başladı! İşte günün toplu sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı, 24 Eylül perşembe günü oynanan birbirinden çekişmeli 8 karşılaşma ile resmen başladı. Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki prestijli organizasyonunda, Hollanda ile Almanya'nın 1-1 berabere kaldığı dev mücadele geceye damga vurdu. Erling Haaland'ın iki golle yıldızlaştığı maçta Norveç, Danimarka'yı 3-2 mağlup ederken; B Ligi'nde ise Kosova, Fenerbahçeli Vedat Muric'in tek golüyle sahadan galip ayrıldı. İşte Uluslar Ligi'nde yeni sezonun ilk gününde alınan toplu sonuçlar...

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu 24 Eylül Perşembe günü oynanan maçlarla başladı.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında 8 maç yapıldı.

Gecenin öne çıkan A Ligi 2. Grup karşılaşmasında Hollanda ile Almanya, Felix Nmecha ve Cody Gakpo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.

A Ligi 4. Grup'ta Norveç, evinde Danimarka'yı Oscar Bobb ve Erling Haaland'ın (2) attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Konuk ekibin golleri, Mikkel Damsgaard ve Rasmus Hojlund'dan geldi.

B Ligi 3. Grup'ta ise Kosova, Fenerbahçeli Vedat Muric'in kaydettiği golle İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0'lık skorla geçti.

Vedat Muric, Kosova'nın tek golünü kaydetti (A Haber Foto Arşivi)Vedat Muric, Kosova'nın tek golünü kaydetti (A Haber Foto Arşivi)

TOPLU SONUÇLAR

İşte Uluslar Ligi'nde 24 Eylül Perşembe günü alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi

2. Grup:

Hollanda-Almanya: 1-1

Sırbistan-Yunanistan: 1-2

4. Grup:

Portekiz-Galler: 1-0

Norveç-Danimarka: 3-2

- B Ligi

3. Grup:

Avusturya-İsrail: 3-1

Kosova-İrlanda Cumhuriyeti: 1-0

- D Ligi

1. Grup:

Andorra-Malta: 1-2

2. Grup:

Lihtenştayn-Litvanya: 0-2

Ligde ilk hafta maçları, 25 Eylül Cuma ve 26 Eylül Cumartesi günkü maçlarla tamamlanacak.

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