UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu 24 Eylül Perşembe günü oynanan maçlarla başladı.



Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında 8 maç yapıldı.



Gecenin öne çıkan A Ligi 2. Grup karşılaşmasında Hollanda ile Almanya, Felix Nmecha ve Cody Gakpo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.



A Ligi 4. Grup'ta Norveç, evinde Danimarka'yı Oscar Bobb ve Erling Haaland'ın (2) attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Konuk ekibin golleri, Mikkel Damsgaard ve Rasmus Hojlund'dan geldi.



B Ligi 3. Grup'ta ise Kosova, Fenerbahçeli Vedat Muric'in kaydettiği golle İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0'lık skorla geçti.