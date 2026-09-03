Mehmet Özgür yeni rolünü anlattı: Esved karakteriyle ‘Mercan Köşk’te

Mehmet Özgür Esved’i anlattı

ESVED ROLÜNÜ ANLATTI: "KOLAY KOLAY GERİ ATMAYAN ADAM"

Özgür, Esved'in dışarıdan sert ve güçlü görünen ancak kendi içinde farklı hesaplaşmalar yaşayan bir adam olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Esved dışarıdan baktığınızda gücü elinde tutmaya alışmış, sert, kolay kolay geri adım atmayan ve çevresinde belli bir ağırlığı olan bir adam. Fakat ben bir karakteri oynarken onu yalnızca dışarıdan nasıl göründüğüyle değerlendirmemeye çalışıyorum. Çünkü sertliğin de gücün de mutlaka beslendiği bir yer vardır. Esved'in de kendi doğruları, kırılma noktaları, korumaya çalıştıkları ve kaybetmekten korktukları var. Bence onu ilginç kılan taraf tam olarak burada başlıyor."

"KARAKTERLERİN HİÇBİRİ TEK BİR RENKTEN OLUŞMUYOR"

Senaryoyla ilk karşılaşmasında karakterlerin tek bir yönle tanımlanmamasından etkilendiğini ifade eden Mehmet Özgür, dizinin merkezinde yer alan Mercan Köşk'ün de yalnızca bir mekân olmadığını söyledi.

Özgür, hikâyenin çok katmanlı yapısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Senaryoyu ilk okuduğumda beni en çok etkileyen şey, hikâyedeki karakterlerin hiçbirinin tek bir renkten oluşmamasıydı. Herkesin görünen yüzünün ardında başka bir hikâye, başka bir hesaplaşma var. Mercan Köşk de aslında sadece olayların yaşandığı bir mekân değil; geçmişin, sırların, güç mücadelelerinin ve insan ilişkilerinin iç içe geçtiği, adeta hikâyenin karakterlerinden biri. Oyuncu olarak bana hareket alanı açan, karakterin katmanlarını zaman içinde keşfetmeme imkân veren hikâyeleri seviyorum. Burada da beni heyecanlandıran şeylerden biri bu oldu."

'Mercan Köşk', cumartesi akşamı ilk bölümüyle ATV'de izleyici karşısına çıkacak.

Kaynak: ATV