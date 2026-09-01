"Mercan Köşk"ten çarpıcı tanıtım: "Bundan sonra kaybetmeye niyetim yok"

FARO ve Sinehane ortak yapımı olan dizinin yayın öncesinde paylaşılan yeni tanıtımı, hikâyenin merkezindeki karakterlerin yaşayacağı büyük mücadelelere dair dikkat çeken ipuçları verdi.

Kaynak: ATV

ENDER BALKIR'IN TÜRKÜSÜ TANITIMA DAMGA VURDU

Türk halk müziğinin başarılı isimlerinden Ender Balkır'ın seslendirdiği "Akşam Olur Karanlığa Kalırsın" türküsü, tanıtımda yer alan sahnelere eşlik etti.

"ÖLMEKTEN DEĞİL, KAYBOLMAKTAN KORKUYORUM"

Tanıtımda Toprak'ın Cemre'ye evlenme teklif ettiği romantik anlar da yer aldı. Cemre'nin, Toprak'ın daha önce söylediği "Ölmekten değil, kaybolmaktan korkuyorum" sözlerini hatırlaması, ikilinin hikâyesine dair merakı artırdı.

Aras'ın ailesi uğruna yaptığı fedakârlıklar dikkat çekerken, ekrana kısa bir an yansıyan Toprak Mercandağ'ın mezarı ise yaşanacaklara dair büyük soru işaretleri oluşturdu.

"ÇOK ŞEY KAYBETTİM"

Cemre, Behiye, Hafsa, Suna, Gülcan, Eslem ve Hülya'nın sahneleriyle öne çıkan "Mercan Köşk"ün kadınları, tanıtımın en güçlü halkasını oluşturdu. Her biri farklı bir mücadelenin içinde olan bu kadınların, aileleri ve çocukları uğruna neleri göze alabileceklerinin sinyalleri verildi.

Tanıtımın finalinde ise Cemre'nin Aras'a söylediği "Çok şey kaybettim, bundan sonra kaybetmeye niyetim yok" sözleri dikkat çekti. Bu sözler, karakterin geçmişte yaşadığı kayıpların ardından yeni bir mücadeleye hazırlanacağının sinyalini verdi.

"Mercan Köşk", 5 Eylül Cumartesi akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.