Kubilay Aka yeni dizisi Mercan Köşk’ü anlattı: Aras’ın büyük sınavı
ATV'nin yeni sezon dizisi Mercan Köşk, 5 Eylül Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizide Aras Akıncı karakterine hayat veren Kubilay Aka, karakterinin güçlü duruşunun ardındaki duyguları ve hikâyede yaşayacağı değişimi anlattı.
5 Eylül Cumartesi akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yeni sezonun iddialı dizisi Mercan Köşk, güçlü hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor.
Güçlü duruşunun ardında kolay kolay açığa vurmadığı duygular taşıyan Aras Akıncı karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Aka, karakterinin yaşayacağı dönüşüme ilişkin dikkat çeken ipuçları verdi.
"SORUMLULUKLARIYLA GERÇEKTEN İSTEDİĞİ ŞEYLER ARASINDA SEÇİM YAPMAK ZORUNDA KALACAK"
Mercan Köşk'te zeki, sorumluluk almaktan kaçmayan ve kontrolü elinde tutmayı seven Aras'a hayat veren Kubilay Aka, karakterini şu sözlerle anlattı:
"Aras zeki, sorumluluk almaktan kaçmayan ve kontrolü elinde tutmayı seven biri. Ama bence onu ilginç yapan taraf, bütün bu güçlü görüntünün altında çok daha başka duygular taşıması. Kolay kolay ne hissettiğini belli eden bir adam değil. Hayatını aklıyla yönetmeye alışmış ama Mercan Köşk'te bazı şeyleri akılla çözmek mümkün olmayacak. Bence Aras'ı en çok zorlayacak şey de bu: Kontrol edemediği insanlar, duygular ve geçmişle karşı karşıya kalmak. Bir noktadan sonra bence sorumluluklarıyla gerçekten istediği şeyler arasında seçim yapmak zorunda kalacak."
"HİKÂYENİN GEÇTİĞİ COĞRAFYANIN ÇOK GÜÇLÜ BİR RUHU VAR"
Senaryoda kendisini en çok etkileyen noktaları da paylaşan Aka, hikâyenin karakterler üzerinden sunduğu farklılıklara dikkat çekti.
Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:
"Beni en çok hikâyenin çok tanıdık duyguların içinde beklenmedik yerlere gidebilmesi etkiledi. Karakterlerin hiçbiri sadece iyi ya da kötü değil; herkesin kendi doğrusu, yarası ve sakladığı bir tarafı var. Bir de hikâyenin geçtiği coğrafyanın çok güçlü bir ruhu var. Okurken o dünyanın sıcaklığını, gerilimini, aile duygusunu hissediyorsunuz. Benim için senaryoyu özel yapan şeylerden biri buydu."
Öte yandan dizinin ilk bölüm tanıtımının yayınlanmasıyla birlikte hikâyede yaşanacak olaylara dair ilk önemli ipuçları da ortaya çıktı.
Cemre'yi büyük bir sürpriz bekliyor
Tanıtımda Cemre'nin evlendiği adamın aniden ortadan kaybolmasıyla büyük bir şok yaşadığı görülüyor. Ne olduğunu anlamaya çalışan Cemre'nin karşı karşıya kaldığı bu beklenmedik durum, hikâyenin seyrini değiştirecek gelişmelerin habercisi oluyor.