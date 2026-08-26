Kubilay Aka yeni dizisi Mercan Köşk’ü anlattı: Aras’ın büyük sınavı

"SORUMLULUKLARIYLA GERÇEKTEN İSTEDİĞİ ŞEYLER ARASINDA SEÇİM YAPMAK ZORUNDA KALACAK"

Mercan Köşk'te zeki, sorumluluk almaktan kaçmayan ve kontrolü elinde tutmayı seven Aras'a hayat veren Kubilay Aka, karakterini şu sözlerle anlattı:

"Aras zeki, sorumluluk almaktan kaçmayan ve kontrolü elinde tutmayı seven biri. Ama bence onu ilginç yapan taraf, bütün bu güçlü görüntünün altında çok daha başka duygular taşıması. Kolay kolay ne hissettiğini belli eden bir adam değil. Hayatını aklıyla yönetmeye alışmış ama Mercan Köşk'te bazı şeyleri akılla çözmek mümkün olmayacak. Bence Aras'ı en çok zorlayacak şey de bu: Kontrol edemediği insanlar, duygular ve geçmişle karşı karşıya kalmak. Bir noktadan sonra bence sorumluluklarıyla gerçekten istediği şeyler arasında seçim yapmak zorunda kalacak."