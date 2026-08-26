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Kubilay Aka yeni dizisi Mercan Köşk’ü anlattı: Aras’ın büyük sınavı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin yeni sezon dizisi Mercan Köşk, 5 Eylül Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizide Aras Akıncı karakterine hayat veren Kubilay Aka, karakterinin güçlü duruşunun ardındaki duyguları ve hikâyede yaşayacağı değişimi anlattı.

Kubilay Aka yeni dizisi Mercan Köşk’ü anlattı: Aras’ın büyük sınavı 1

5 Eylül Cumartesi akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yeni sezonun iddialı dizisi Mercan Köşk, güçlü hikâyesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Güçlü duruşunun ardında kolay kolay açığa vurmadığı duygular taşıyan Aras Akıncı karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Aka, karakterinin yaşayacağı dönüşüme ilişkin dikkat çeken ipuçları verdi.

Kubilay Aka yeni dizisi Mercan Köşk’ü anlattı: Aras’ın büyük sınavı 2

"SORUMLULUKLARIYLA GERÇEKTEN İSTEDİĞİ ŞEYLER ARASINDA SEÇİM YAPMAK ZORUNDA KALACAK"

Mercan Köşk'te zeki, sorumluluk almaktan kaçmayan ve kontrolü elinde tutmayı seven Aras'a hayat veren Kubilay Aka, karakterini şu sözlerle anlattı:

"Aras zeki, sorumluluk almaktan kaçmayan ve kontrolü elinde tutmayı seven biri. Ama bence onu ilginç yapan taraf, bütün bu güçlü görüntünün altında çok daha başka duygular taşıması. Kolay kolay ne hissettiğini belli eden bir adam değil. Hayatını aklıyla yönetmeye alışmış ama Mercan Köşk'te bazı şeyleri akılla çözmek mümkün olmayacak. Bence Aras'ı en çok zorlayacak şey de bu: Kontrol edemediği insanlar, duygular ve geçmişle karşı karşıya kalmak. Bir noktadan sonra bence sorumluluklarıyla gerçekten istediği şeyler arasında seçim yapmak zorunda kalacak."

Kubilay Aka yeni dizisi Mercan Köşk’ü anlattı: Aras’ın büyük sınavı 3

"HİKÂYENİN GEÇTİĞİ COĞRAFYANIN ÇOK GÜÇLÜ BİR RUHU VAR"

Senaryoda kendisini en çok etkileyen noktaları da paylaşan Aka, hikâyenin karakterler üzerinden sunduğu farklılıklara dikkat çekti.

Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Beni en çok hikâyenin çok tanıdık duyguların içinde beklenmedik yerlere gidebilmesi etkiledi. Karakterlerin hiçbiri sadece iyi ya da kötü değil; herkesin kendi doğrusu, yarası ve sakladığı bir tarafı var. Bir de hikâyenin geçtiği coğrafyanın çok güçlü bir ruhu var. Okurken o dünyanın sıcaklığını, gerilimini, aile duygusunu hissediyorsunuz. Benim için senaryoyu özel yapan şeylerden biri buydu."

Kubilay Aka yeni dizisi Mercan Köşk’ü anlattı: Aras’ın büyük sınavı 4

Öte yandan dizinin ilk bölüm tanıtımının yayınlanmasıyla birlikte hikâyede yaşanacak olaylara dair ilk önemli ipuçları da ortaya çıktı.

MERCAN KÖŞK'TEN NEFES KESEN YENİ TANITIM
Kubilay Aka yeni dizisi Mercan Köşk’ü anlattı: Aras’ın büyük sınavı 5

Cemre'yi büyük bir sürpriz bekliyor

Tanıtımda Cemre'nin evlendiği adamın aniden ortadan kaybolmasıyla büyük bir şok yaşadığı görülüyor. Ne olduğunu anlamaya çalışan Cemre'nin karşı karşıya kaldığı bu beklenmedik durum, hikâyenin seyrini değiştirecek gelişmelerin habercisi oluyor.

Kubilay Aka yeni dizisi Mercan Köşk’ü anlattı: Aras’ın büyük sınavı 6

Dizinin ilk bölümünde dikkat çeken bir diğer gelişme ise Aras ile Esved arasındaki gerilim. İki karakter arasında yaşanan sert yüzleşmeler, aile içerisindeki hesaplaşmaların daha ilk bölümden başlayacağını gösteriyor. Tanıtımda Toprak karakteriyle ilgili gizemli detaylar da izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Kubilay Aka yeni dizisi Mercan Köşk’ü anlattı: Aras’ın büyük sınavı 7

Toprak'ın geçmişinde sakladığı sırların neler olduğu ve bu sırların aileler arasındaki mücadeleyi nasıl etkileyeceği şimdiden merak ediliyor.

Mercan Köşk'te geçmişten bugüne taşınan sırlar, iki düşman aile arasındaki mücadeleyi yeniden alevlendirecek. Karakterlerin sakladığı gerçekler ortaya çıktıkça dengelerin değişmesi bekleniyor.

Hikâyenin merkezinde yer alan Cemre, Aras ve Toprak karakterlerinin yaşadıkları olaylar, dizinin temel çatışmasını oluşturuyor.

Kubilay Aka yeni dizisi Mercan Köşk’ü anlattı: Aras’ın büyük sınavı 8

Cemre, Aras ve Toprak'ın yolları kesişiyor

Aşk, sırlar ve hesaplaşmalar arasında kalan karakterlerin vereceği kararlar hikâyenin yönünü belirleyecek. Mercan Köşk yalnızca aileler arasındaki mücadeleyi değil, aynı zamanda imkânsız bir aşkı da ekranlara taşıyacak.

Geçmişin yüküyle mücadele eden karakterler, duyguları ve ailelerinin beklentileri arasında zor seçimlerle karşı karşıya kalacak. Yahya Samancı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin hikâyesi Ahunur Serdaroğlu'na ait.

Kubilay Aka yeni dizisi Mercan Köşk’ü anlattı: Aras’ın büyük sınavı 9

Senaryosu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınan yapımda Kubilay Aka Aras'a, Hafsanur Sancaktutan Cemre'ye, Bertan Asllani ise Toprak'a hayat veriyor.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor

Dizinin kadrosunda ayrıca Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl yer alıyor.

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