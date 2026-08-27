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"Onu asıl güçlü yapan bu" Hafsanur Sancaktutan Mercan Köşk'ün Cemre'sini anlattı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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"Onu asıl güçlü yapan bu" Hafsanur Sancaktutan Mercan Köşk'ün Cemre'sini anlattı

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, ATV'nin merakla beklenen dizisi Mercan Köşk’te canlandıracağı Cemre karakterinin güçlü ve mücadeleci yönlerini anlattı. Kaybolan eşini bulmak için mücadele eden Cemre’nin yaşadığı kırılmalardan güçlenerek çıkacağını belirten Sancaktutan, senaryoda kendisini en çok etkileyen noktaları paylaştı.

ATV'nin merakla beklenen dizisi Mercan Köşk için geri sayım başladı.

5 Eylül Cumartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak dizide Hafsanur Sancaktutan, kaybolan eşini bulmak için çıktığı yolculukla hayatı değişen Cemre karakterini canlandıracak.

Hafsanur Sancaktutan ʺMercan Köşkʺte Cemre karakterini canlandıracak.Hafsanur Sancaktutan ʺMercan Köşkʺte Cemre karakterini canlandıracak.

"ONU ASIL GÜÇLÜ YAPAN BU"

Cemre'nin yaşadığı zorluklara rağmen hayata tutunmayı ve sevdikleri için mücadele etmeyi bırakmadığını belirten ünlü oyuncu, Cemre'yi şu sözlerle anlattı:

"Cemre'yi güçlü olduğu kadar kırılgan, sert olduğu kadar duygusal bir karakter olarak tanımlayabilirim. Onun en sevdiğim tarafı, yaşadığı onca şeye rağmen hayata tutunmaktan ve sevdikleri için mücadele etmekten vazgeçmemesi. Cemre'nin güçlü görünmesinin altında aslında kırıldığı yerden yeşermesi yatıyor. Bence onu asıl güçlü yapan da bu."

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"BENİ GERÇEKTEN ÇOK ETKİLEDİ"

Hikayenin geçmişle bugün arasında kurduğu bağın senaryoyu ilk okuduğu andan itibaren kendisini içine çektiğini söyleyen Sancaktutan, "Senaryoyu ilk okuduğumda beni en çok etkileyen şey, karakterlerin taşıdığı geçmiş duygusunun hikayeye çok güçlü bir şekilde yansıması oldu. Cemre'nin yaşadıkları, bugün olduğu kadını şekillendirmiş ve onun iç dünyasında çok derin izler bırakmış. Bu tarafı beni gerçekten çok etkiledi." ifadelerini kullandı.

Mercan Köşk ilk bölümüyle 5 Eylül Cumartesi akşamı ATV ekranlarında.Mercan Köşk ilk bölümüyle 5 Eylül Cumartesi akşamı ATV ekranlarında.

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