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A.B.İ.'nin yeni sezonundan dikkat çeken tanıtım!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A.B.İ.'nin yeni sezonundan dikkat çeken tanıtım!

İkinci sezonuyla 8 Eylül Salı akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, OGM Pictures imzalı “A.B.İ.” dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı. Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel’in hayat verdiği Doğan ve Leyla’nın geçmişte yaşadığı büyük aşktan izler taşıyan tanıtım, yeni sezona dair merakı artırdı.

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in paylaştığı dizinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın oturuyor. Senaryosu ise Ertan Kurtulan ve Eylem Akın tarafından kaleme alınıyor. Dizi, yeni sezonun ilk bölümüyle 8 Eylül Salı akşamı izleyici karşısına çıkacak.

YENİ TANITIMDA DİKKAT ÇEKEN ŞARKI

Dizinin yayınlanan yeni tanıtımında, söz ve müziği İlhan Şeşen'e ait olan ve Cem Adrian ile Hande Mehan tarafından seslendirilen "Sen Benim Şarkılarımsın" şarkısı kullanıldı.

A.B.İ. 19. BÖLÜM 1. TANITIMI SEN HAYATIMI KURTARDIN…"

GEÇMİŞTEKİ AŞKTAN İLK KIVILCIMLAR

Doğan (Kenan İmirzalıoğlu) ile Leyla'nın (Bergüzar Korel) geçmişte yaşadığı büyük aşkın ilk kıvılcımlarının yer aldığı tanıtımda usta oyuncular göz doldurdu.

İkili arasında geçen diyaloglar, geçmişte kalan yaraların ve derin bir aşk hesaplaşmasının sinyallerini verirken; aralarındaki gizemli bağ yeni sezona dair beklentiyi artırıyor.

"A.B.İ.", ikinci sezonunun ilk bölümüyle 8 Eylül Salı akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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