Aile afişleri görücüye çıktı: Mercan Köşk için geri sayım başladı

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi "Mercan Köşk" için geri sayım başladı. Mercandağ ve Hozan ailelerinin yıllardır süren hesaplaşmasını konu alan dizinin özel afişleri yayınlandı.

ATV'nin yeni sezon dizileri arasında yer alan, FARO ve Sinehane ortak yapımı Mercan Köşk, Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen dizinin yayın tarihi yaklaşırken, hikâyenin merkezinde yer alan Mercandağ ve Hozan ailelerinin özel afişleri de yayınlandı.

Geçmişten bugüne uzanan büyük bir hesaplaşmanın iki tarafını gözler önüne seren afişler, dizinin karakterlerle örülü dünyasına dair dikkat çeken ipuçları taşıyor. 'MERCAN KÖŞK', 5 EYLÜL CUMARTESİ AKŞAMI İLK BÖLÜMÜYLE ATV'DE BAŞLIYOR!

MERCANDAĞ VE HOZAN AİLELERİ KARŞI KARŞIYA FARO ve Sinehane ortak yapımı Mercan Köşk, yıllardır karşı karşıya olan Mercandağ ve Hozan ailelerinin bitmeyen mücadelesini ekrana taşıyacak. Geçmişten gelen sırların yanı sıra yeni kuşağın hayatını değiştirecek gelişmeler de hikâyenin seyrini değiştirecek. MERCAN KÖŞK'TEN NEFES KESEN YENİ TANITIM

Aynı topraklarda kök salan ancak yıllardır birbirlerine karşı cephe alan iki ailenin arasındaki dengeler, Cemre'nin Tarsus'a gelişiyle bambaşka bir noktaya taşınacak. MERCAN KÖŞK'TEN HEYECAN DOLU YENİ TANITIM

Yayınlanan iki özel afişte ise Mercandağ ve Hozan aileleri ayrı ayrı bir araya geliyor. Portakal bahçelerinin ortasında verilen pozlar, ailelerin kendi içindeki güç dengelerini ve karakterler arasındaki ilişkileri yansıtıyor. Afişlerdeki detaylar, iki ailenin geçmişine ve yıllardır süregelen hesaplaşmasına ilişkin merakı daha da artırıyor.