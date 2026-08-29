Mercan Köşk’te dengeleri değiştirecek karakter: Bertan Asllani, Toprak’ı anlattı

Ünlü oyuncu, hikâyedeki karakterlerin kendi hesaplaşmalarının bulunduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Senaryoyu ilk okuduğumda beni en çok etkileyen şey, hikâyenin sadece görünen yüzüyle değil, karakterlerin iç dünyalarıyla da çok güçlü olmasıydı. Her karakterin kendi hikâyesi, kendi hesaplaşması ve seyirciye söyleyecek bir sözü var. Bir de hikâyenin içinde sürekli bir merak duygusunun olması beni çok etkiledi. Bazı karakterlerin gerçek yüzünü hemen göremiyorsunuz; zamanla kim olduklarını, ne istediklerini ve hangi noktada nasıl bir karar vereceklerini keşfediyorsunuz. Bence seyirci de izlerken karakterlerle birlikte bu yolculuğa çıkacak ve bazı şeyleri tahmin ettiğini düşünürken farklı sürprizlerle karşılaşacak."