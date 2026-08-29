Mercan Köşk’te dengeleri değiştirecek karakter: Bertan Asllani, Toprak’ı anlattı
5 Eylül Cumartesi akşamı ATV ekranlarında başlayacak Mercan Köşk dizisinde Toprak karakterine hayat veren Bertan Asllani, rolünün bilinmeyen yönlerini anlattı. Asllani, hırsları ve güçle kurduğu ilişkiyle dikkat çeken Toprak'la arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları da açıkladı.
FARO ve Sinehane ortak yapımı Mercan Köşk, 5 Eylül Cumartesi akşamı ilk bölümüyle ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin merak uyandıran karakterlerinden Toprak'a hayat veren Bertan Asllani, rolüne ve hikâyeye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
BERTAN ASLLANİ, TOPRAK KARAKTERİNİ ANLATTI
Toprak'ı yalnızca hırslı ve gücü seven bir karakter olarak tanımlamanın eksik kalacağını ifade eden Bertan Asllani, karakterin davranışlarının altında geçmişinden gelen nedenler, korkular ve kendince haklı gördüğü tarafların bulunduğunu söyledi.
"KARAKTERLE ARAMDAKİ FARKLILIKLARI KEŞFETMEK DAHA HEYECAN VERİCİ"
Asllani, Toprak ile arasındaki benzerliklere de değinerek şu ifadeleri kullandı:
"Toprak'ı sadece hırslı ve gücü seven biri olarak tanımlamak bana biraz eksik geliyor. Onun davranışlarının altında geçmişinden gelen sebepler, korkuları ve kendince haklı gördüğü tarafları da var. Bence onu ilginç yapan şey de bu. Kendimle Toprak arasında elbette çok büyük farklar var. Ama hedef koyduğumda onun peşinden gitmek, kolay vazgeçmemek ve mücadele etmek konusunda bazı ortak noktalarımız olduğunu söyleyebilirim. Tabii Toprak'ın hırsı ve güçle kurduğu ilişki benim ondan ayrıldığım taraf. Bir oyuncu olarak da zaten karakterle kendiniz arasındaki benzerliklerden çok, farklılıkları keşfetmek daha heyecan verici oluyor."
"HER KARAKTERİN SEYİRCİYE SÖYLEYECEK BİR SÖZÜ VAR"
Dizinin senaryosunda kendisini en çok etkileyen unsurlardan birinin, karakterlerin gerçek niyetlerinin zaman içinde ortaya çıkması olduğunu belirten Asllani, Mercan Köşk'ün güçlü bir merak duygusu taşıdığını dile getirdi.
Ünlü oyuncu, hikâyedeki karakterlerin kendi hesaplaşmalarının bulunduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Senaryoyu ilk okuduğumda beni en çok etkileyen şey, hikâyenin sadece görünen yüzüyle değil, karakterlerin iç dünyalarıyla da çok güçlü olmasıydı. Her karakterin kendi hikâyesi, kendi hesaplaşması ve seyirciye söyleyecek bir sözü var. Bir de hikâyenin içinde sürekli bir merak duygusunun olması beni çok etkiledi. Bazı karakterlerin gerçek yüzünü hemen göremiyorsunuz; zamanla kim olduklarını, ne istediklerini ve hangi noktada nasıl bir karar vereceklerini keşfediyorsunuz. Bence seyirci de izlerken karakterlerle birlikte bu yolculuğa çıkacak ve bazı şeyleri tahmin ettiğini düşünürken farklı sürprizlerle karşılaşacak."