"Güneşin Doğduğu Yer" dizisinden ilk afiş: Yayın tarihi açıklandı

ATV'nin yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Güneşin Doğduğu Yer dizisinin afişi yayınlandı. Merakla beklenen dizinin yayın tarihi de belli oldu. Yapım, 17 Eylül Perşembe akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

ATV yeni sezon için birbirinden iddialı yapımlarla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. TİMSB Productions'ın yapımını, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinin merakla beklenen afişi yayınlandı. Senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

MERAKLA BEKLENEN AFİŞ GELDİ Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Beyza Gümülcine, Hilal Anay ve Devrim Yakut'un yer aldığı afiş göz kamaştırdı. Dizinin yıldız isimlerini ilk kez bir araya getiren afiş, yeni sezona dair merakı ve heyecanı artırdı.

YILDIZ KADRO İLK KEZ BİR ARADA



Güçlü yaratıcı ekibi ve görkemli prodüksiyonuyla dikkat çeken yapım, yıldızlarla dolu kadrosuyla şimdiden ilgi odağı oldu. Başarılı oyuncuları ilk kez bir araya getiren afiş, dizinin güçlü hikayesini ve atmosferini yansıtan dokusuyla iddiasını gözler önüne serdi. ‘Güneşin Doğduğu Yer’in afişi yayınlandı.