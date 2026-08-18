Atv'nin merakla beklenen dizisi Mercan Köşk'ten nefes kesen yeni tanıtım!

atv'nin yeni sezon yapımları arasında yer alan, FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk'ten yeni bir tanıtım daha yayınlandı.

'MERCAN KÖŞK 1.BÖLÜM İKİNCİ TANITIMI YAYINLANDI!

Yayınlanan yeni tanıtımda; kaybolan eşi Asil'in izini sürmek için Tarsus'a gelen Cemre'nin yolu Aras'la kesişir. Aras, Cemre'nin Asil'i neden burada aradığını sorgularken geçmişten gelen sırlarla yüzleşmek zorunda kalır. Hafsa'nın oğluna dair duyduğu endişe ise aile üzerindeki tehdidin boyutunu gözler önüne serer. Babasından miras kalan portakal bahçelerini Esved'e bırakmayacağını açıkça dile getiren Aras'a, Esved'in "Bana borçlusun" sözleriyle iki aile arasındaki gerilim daha da tırmanır.