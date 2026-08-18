Atv'nin merakla beklenen dizisi Mercan Köşk'ten nefes kesen yeni tanıtım!
ATV’nin yeni sezondaki iddialı projelerinden olan, FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisinin 1. bölüm ikinci tanıtımı izleyiciyle buluştu. Başrollerini Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani’nin paylaştığı yapım, yayınlanan çarpıcı fragmanıyla Tarsus'ta geçen gizem ve sır dolu hikayenin ilk ipuçlarını verdi.
atv'nin yeni sezon yapımları arasında yer alan, FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk'ten yeni bir tanıtım daha yayınlandı.
Eylül ayında atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizi, yayınlanan tanıtımıyla hikayesinden çarpıcı kesitler sunarken, karakterler arasındaki dengelerin ilk bölümden itibaren altüst olacağının sinyallerini veriyor.
'MERCAN KÖŞK 1.BÖLÜM İKİNCİ TANITIMI YAYINLANDI!
Yayınlanan yeni tanıtımda; kaybolan eşi Asil'in izini sürmek için Tarsus'a gelen Cemre'nin yolu Aras'la kesişir. Aras, Cemre'nin Asil'i neden burada aradığını sorgularken geçmişten gelen sırlarla yüzleşmek zorunda kalır. Hafsa'nın oğluna dair duyduğu endişe ise aile üzerindeki tehdidin boyutunu gözler önüne serer. Babasından miras kalan portakal bahçelerini Esved'e bırakmayacağını açıkça dile getiren Aras'a, Esved'in "Bana borçlusun" sözleriyle iki aile arasındaki gerilim daha da tırmanır.
Aile arasında Aras'ın Esved'in kızıyla evlenecek olmasının getirdiği endişe hissedilir. Cemre'nin Asil'le ilgili kendisine yalan söylediğini Aras'ın yüzüne vurduğu anlar merakı giderek arttırır. Fragmana damga vuran "Kıyamet kopar, Esved asla gerçeği öğrenmeyecek." sözleri ise Aras'ın sakladığı büyük sırrın hikâyenin seyrini değiştireceğinin sinyallerini verir.