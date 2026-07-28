Mercan Köşk'ün yeni tanıtımı yayınlandı! Çukurova'da gerilim yükseliyor

ATV'nin merakla beklenen yapımlarından "Mercan Köşk", yayınlanan yeni tanıtımıyla izleyicinin karşısına çıktı. FARO ve Sinehane ortak yapımı dizi, Çukurova'nın etkileyici atmosferi, güçlü karakterleri ve yükselen gerilimiyle eylül ayında ekrana gelecek hikâyeye dair merakı artırdı.

ATV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlar arasında yer alan, FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı. Eylül ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizi, yayınlanan yeni tanıtımıyla sürükleyici hikâyesine dair merakı daha da artırırken, karakterler arasındaki gerilimi ve Çukurova'nın etkileyici atmosferini gözler önüne seriyor. Kaynak: ATV

MERCAN KÖŞK'TEN YENİ TANITIM Yayınlanan yeni tanıtımda, Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin karakterleri arasında yaşanan ilk yüzleşmeler dikkat çekiyor. MERCAN KÖŞK'ÜN YENİ TANITIMI HEYECANI ARTIRDI Tanıtımda Aras, Cemre ve Toprak arasındaki gerilim dolu anlar hikâyenin merkezindeki çatışmaya dair güçlü ipuçları verirken, Tarsus'un büyüleyici coğrafyası ve görsel atmosferi de tanıtıma damga vurarak dizinin güçlü dünyasını izleyiciye hissettiriyor.

OYUNCU KADROSUNDA HANGİ İSİMLER VAR? Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, hikâyesi Ahunur Serdaroğlu'na ait olan, senaryosu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Savaş Merter ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınan 'Mercan Köşk', güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Kubilay Aka'nın Aras'a, Hafsanur Sancaktutan'ın Cemre'ye, Bertan Asllani'nin ise Toprak'a hayat verdiği dizinin zengin oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl yer alıyor. Dizinin müzikleri ise usta besteci Toygar Işıklı tarafından hazırlanıyor. ‘Mercan Köşk’, yeni sezonda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak!