'Mercan Köşk'ten yeni afiş: Üç başrol aynı karede
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisinin yeni afişi yayınlandı. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi Tarsus'un portakal bahçelerinde bir araya getiren afiş, sosyal medyada ilgi gördü.
5 Eylül Cumartesi akşamı ATV'de izleyici karşısına çıkacak 'Mercan Köşk'ün yeni afişi görücüye çıktı.
Dizinin başrollerini paylaşan Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani, hikâyenin önemli unsurlarından biri olan Tarsus'un portakal bahçelerinde aynı karede buluştu.
TARSUS'UN PORTAKAL BAHÇELERİNDE ÇEKİLDİ
Dizinin atmosferinde önemli bir yere sahip olan portakal bahçeleri, yeni afişin de merkezinde yer aldı. Afişte Aras, Cemre ve Toprak karakterlerinin aynı karede buluşması, geçmişin izlerini taşıyan üç karakterin giderek iç içe geçen hayatlarına gönderme yapıyor.
GÜÇLÜ OYUNCU KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu dizinin hikâyesi Ahunur Serdaroğlu'na ait. Senaryosu ise Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınıyor.
Kubilay Aka Aras'a, Hafsanur Sancaktutan Cemre'ye, Bertan Asllani ise Toprak'a hayat veriyor.
'Mercan Köşk'ün oyuncu kadrosunda ayrıca Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl yer alıyor.
DİZİNİN MÜZİKLERİ TOYGAR IŞIKLI'YA EMANET
Dizinin müzikleri ise usta besteci Toygar Işıklı tarafından hazırlanıyor.
'Mercan Köşk', 5 Eylül Cumartesi akşamı ATV'de izleyiciyle buluşacak.