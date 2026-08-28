'Mercan Köşk'ten yeni afiş: Üç başrol aynı karede

5 Eylül Cumartesi akşamı ATV'de izleyici karşısına çıkacak 'Mercan Köşk'ün yeni afişi görücüye çıktı.

Dizinin başrollerini paylaşan Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani, hikâyenin önemli unsurlarından biri olan Tarsus'un portakal bahçelerinde aynı karede buluştu.

TARSUS'UN PORTAKAL BAHÇELERİNDE ÇEKİLDİ

Dizinin atmosferinde önemli bir yere sahip olan portakal bahçeleri, yeni afişin de merkezinde yer aldı. Afişte Aras, Cemre ve Toprak karakterlerinin aynı karede buluşması, geçmişin izlerini taşıyan üç karakterin giderek iç içe geçen hayatlarına gönderme yapıyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu dizinin hikâyesi Ahunur Serdaroğlu'na ait. Senaryosu ise Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınıyor.