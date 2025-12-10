Müge Anlı atv canlı izle! 10 Aralık 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle!

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Programın tüm bölümlerini izlemek için aşağıdaki bağlantılardan yararlanabilirsiniz

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

Kaynak: ATV

SAMİ KIRKUŞU CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?

Falezler'de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Sami Kırkuşu'nu son gören sevgilisi Sibel Yılmaz'ın anlatımları eksik kalan parçayı tamamlamaya yetmiyordu.

Yayınımızın ardından akıllarda kalan sorulara yanıt aramak üzere Sibel Yılmaz ile birlikte olay yerindeydik. Olay günü Sami Kırkuşu ile romantik yürümelerinden bahseden Sibel Yılmaz, bu kez buluştukları vakit aralığını hatırlayamadı.

Yayına bağlanan Sami Kırkuşu'nın arkadaşı önemli açıklamalarda bulundu. Sami Kırkuşu'nun sevgilisi Sibel'i kıskandığını söyleyen izleyici, "Bu olayın açığa çıkmasını istiyorum" dedi. Sami Kırkuşu'nun arkadaşının ifadelerini başta yalan bulan Sibel Yılmaz ise yine çelişkili konuştu.

Sami Kırkuşu'nun eşi Cemile Kırkuşu ve sevgilisi Sibel Yılmaz'ın arasındaki gerilim gittikçe arttı. Kendisine söylenenlerin iftira olduğunu ve yalan ifadeler verildiğini söyleyen Sibel Yılmaz, "Sami'ye kızgın ve kırgınım. Beni bu pozisyona bıraktığı için öfkeliyim" dedi. Gördüklerini söylediğini açıklayan Sibel Yılmaz, yayını terk etti.