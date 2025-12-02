Kuruluş Orhan nefesleri kesecek! Orhan Bey Bizans İmparatoruyla karşı karşıya!

Fatma ve Halime Hatun'a Görücü Geliyor

Obada Halime ve Fatma için gelen taliplerin heyecanı yaşanır. Didar Hatun'un da devreye girmesiyle Şahinşah, elini çabuk tutar ve Fatma'yı Yiğit'e ister. Ancak bu durum, Malhun ve Nilüfer arasında yeniden soğuk rüzgarlar estirecek midir? Orhan Bey, bu meselede kimden yana olacaktır?

Kaynak: ATV