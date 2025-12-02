02 Aralık 2025, Salı
Haberler Televizyon Haberleri Kuruluş Orhan nefesleri kesecek! Orhan Bey Bizans İmparatoruyla karşı karşıya!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2025 11:48 Güncelleme: 02.12.2025 12:01
Yayınlanan ilk beş bölümüyle büyük ses getiren Kuruluş Orhan, 6. bölümüyle de nefesleri kesecek. Bölüm tanıtımları beklentiyi yükseltirken, yeni hamlelerin ve yeni karakterlerin de habercisi oldu.

Çarşamba akşamlarına damga vuran "Kuruluş Orhan" dizisinin yeni bölümüne dair ipuçları geldi.

6.Bölüm Özeti

Orhan Bey Bursa'nın Kalbine Dokunuyor

Orhan Bey, Bursa fethi için yepyeni bir hamle yapar.

KURULUŞ ORHAN 6.BÖLÜM 3.FRAGMANI

Savaştan en çok etkilenen Bursa ahalisinin gönlünü kazanmak için mancınıklarla şehre yardım gönderir. Ancak bu yardım, Bizans cephesinde büyük yankı uyandıracaktır.

Kaynak: ATV

İmparator'un Karşı Hamlesi

Orhan'ın Bursa'yı "ahaliyi isyan ettirerek" almaya çalıştığını düşünen İmparator, Flavius ve İznik Tekfuru ile bir araya gelir. Bu toplantıdan nasıl bir plan doğacaktır? Orhan'ın merhameti Bizans'ın korkusu mu olacaktır?

Söğüt'te Gizemli Bir Tehdit

Öte yanda Söğüt'te, kimliği meçhul bir bela ortaya çıkar. Haklarında sadece bir simge bilinen bu gizli düşmanlar kime hizmet etmektedir? Orhan Bey, bu karanlık gücün izini sürebilecek midir?

Flavius ve Fatma Yüz Yüze

Flavius, Fatma Hatun'un karşısına çıkar. Fatma'nın ağzından kendi adını duyan Flavius, sürdürdüğü tüccar oyununu nereye kadar götürecektir? Bu tehlikeli yakınlık, Fatma'yı nasıl bir girdabın içine çekecek?

Fatma ve Halime Hatun'a Görücü Geliyor

Obada Halime ve Fatma için gelen taliplerin heyecanı yaşanır. Didar Hatun'un da devreye girmesiyle Şahinşah, elini çabuk tutar ve Fatma'yı Yiğit'e ister. Ancak bu durum, Malhun ve Nilüfer arasında yeniden soğuk rüzgarlar estirecek midir? Orhan Bey, bu meselede kimden yana olacaktır?

İhanet mi Sadakat mi?

Orhan Bey, İmparator'la görüşmeden önce Temurtaş'ı dizginlemek için bir plan kurar. Görevi Şahinşah ve Alaeddin'e verir. Ancak Temurtaş'ın teklifi kabul edip etmeyeceği, Şahinşah'ın gizli bir hesap içinde olup olmadığı merak konusudur. Şahinşah Orhan'a ihanet mi edecektir?

İmparator'un Gelişi ve Gizemli Kadın

Konstantiniyye'den gelen İmparator, obanın ortasına adeta bir yıldırım gibi düşer. Ancak onunla birlikte gelen gizemli kadın, tüm dengeleri değiştirecektir. Bu kadının gelişiyle Kayı Obası'nda taşlar nasıl yerinden oynayacak?

Oyuncular: Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet ( Nilüfer), Barış Falay (Şahinşah) Bennu Yıldırımlar (Malhun), Şükrü Özyıldız (Flavius), Burak Sergen ( Tekfur Saroz ), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Mehmet Ali Nuroğlu (Temurtaş) Faruk Aran(Alaeddin), Belgin Şimşek (Gonca), Cemre Gümeli (Fatma) Can Atak (Kara Halil), Sevinç Kıranlı (Didar),

Uğur Pektaş (Abdurrahman), Ahmet Olgun Sünear (Kan Turalı) Tevfik Erman Kutlu (Avcı Bey), Numan Çakır(Abdullah Bey),Özcan Varaylı (Sungur Bey), Onur Bay(Yiğit), Sena Mercan(Halime), Dinç Daymen (Dursun), Atakan Yarımdünya (Dumrul),

İbrahim Cem Tek(Balaban), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Turpal Tokayev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Melis Özçimen(Çolpan), Mert İnce(Süleyman), Ersen Karagöz (Kasım), İrem Hergün (Esma), Sena Abay (Iraz), (Mert Türkoğlu (Şahinşah Alp), Mücahit Temizel (Mustafa) ve Cihan Ünal (Osman Bey).

