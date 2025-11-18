ATV Müge Anlı canlı izle! 18 Kasım Salı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

Huriye Helvacı ve Osman Helvacı neden öldü?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayıplarının 10. Gününde cenazeleri bulunan ve ardında pek çok soru işareti bırakan 43 yaşındaki Huriye Helvacı'yla 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın ölümü araştırılmaya devam ediyor.

Anne ve 5 yaşındaki oğluyla son görüşen isim olan eski enişte Mustafa Uzun, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Eski enişte Mustafa Uzun, olay günü anne ve oğluyla görüşmediğini söyledi. Çelişkili ifadesiyle dikkat çeken Mustafa Uzun'un anlattıklarında bir tutarsızlık olduğunu fark edildi.

Mustafa Uzun, anne ve oğlun kaybından nasıl haberdar olduğu sorularını yanıtladı. Akrabasının kendisine kötü haberi verdiğini söyleyen Mustafa Uzun, "Kaybolduğundan haberim yoktu" dedi.

Yayına bağlanan Mustafa Uzun'un arkadaşı önemli açıklamalarda bulundu. Mustafa Uzun'a Huriye Helvacı'nın kaybolduğunu o gün söylediğini açıklayan Mustafa Örnek, "Bilgin var mı diye sordum, bana bilgisi olduğunu söyledi" dedi.

Huriye Helvacı'nın kaybolduğu gün de Mustafa Uzun'un kendisine buluşacaklarını söyleyen Mustafa Örnek, "Çeşmede buluşacaklarını söyledi" dedi.