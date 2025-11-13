Sabahtan akşama ATV izlendi! Kuruluş Orhan nefes kesti:

ÇARŞAMBA AKŞAMININ EN ÇOK İZLENEN DİZİSİ: KURULUŞ ORHAN

Dün akşam üçüncü bölümüyle ekrana gelen Kuruluş Orhan, 20+ABC1 Kategorisinde ise %4,73 izlenme oranı ve %14,10 izlenme payı alarak ikinci, AB Kategorisinde %3,51 izlenme oranı ve %11,80 izlenme payı ve Tüm Kişiler'de %4,96 izlenme oranı ve %14,08 izlenme payı alarak üçüncü sıraya yerleşerek Çarşamba akşamın "En Çok İzlenen Dizi"si oldu.

KURULUŞ ORHAN'IN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Milyonların merakla beklediği Kuruluş Orhan, üçüncü bölümüyle ekranlara geldi ve yine nefesleri kesti. İlk iki bölümünde olduğu gibi bu hafta da izleyiciden büyük ilgi gören dizi, sosyal medyada da gündemin zirvesindeydi. #KuruluşOrhan etiketiyle yapılan binlerce paylaşım, Türkiye gündemine girdi. Dizi gece boyunca unutulmaz sahneleriyle çok konuşuldu.

Kaynak: ATV

MALHUN HATUN AK SAKALLILARIN HUZURUNA ÇIKTI

Malhun Hatun, obanın istikbali ve evlatlar arasındaki tutum konusunda görüşmek üzere Ak Sakallılar Divanı'na çıktı. Divanda yaptığı konuşmada, Kızıl Elma yoluna gidebilecek kardeşin Orhan Bey olduğunu dile getiren Malhun Hatun, bu düşüncesinin sebeplerini ve gerekçelerini divan üyeleriyle paylaştı.

SAVAŞ TOYUNDA GERGİNLİK ZİRVEYE ÇIKTI

Toplanan toyda Alaeddin Bey ve Şahinşah Bey'in savaşta ısrar etmesi üzerine söz alan Orhan Bey, Bizans, İlhanlı ve çevredeki beyliklerin ittifak hâlinde hareket ettiğine dikkat çekti. "Bursa için kurulan şer ittifakını küçümsersin, Alaeddin!" sözleriyle uyarısını yaptı. Ancak Şahinşah Bey'in "Artık sen komuta etmiyorsun orduyu." çıkışı, toyda soğuk rüzgârlar estirdi. Tansiyonun giderek yükseldiği anlarda geri adım atmayan Orhan Bey, "Bundan sonra gözüm üzerinizde, görelim bakalım el mi yaman bey mi yaman !" diyerek hem kararlılığını hem de Kayı'yı birden fazla cephede savaşmaktan koruma iradesini açıkça ortaya koydu.