Sabahtan akşama ATV izlendi! Kuruluş Orhan nefes kesti:
atv, 12 Kasım gününü adeta zirvede kapattı. Gündüz kuşağında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ve "Esra Erol’da" programlarıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen atv, akşam saatlerinde ise "Kuruluş Orhan" dizisiyle reytinglerde açık ara fark yarattı.
atv, 12 Kasım'da yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinde tüm kategorilerde ilk sıraya adını yazdırdı. Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorisinin ise ilk 3'ü atv'nin oldu!
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan, sabah kuşağında reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen yapım 12 Kasım Çarşamba günkü yayınıyla Tüm Kişiler kategorisinde %5,77 izlenme oranı ve %36,37 izlenme payı, AB Kategorisinde %3,78 izlenme oranı ve %30,22 izlenme payı, 20+ABC1'de %5,34 izlenme oranı ve %37,47 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.
ESRA EROL'DA
Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %5,11 izlenme oranı ve %22,44 izlenme payı alarak ikinci, 20+ABC1'de %4,50 izlenme oranı ve %23,15 izlenme payı alarak üçüncü sıraya yerleşti.
ÇARŞAMBA AKŞAMININ EN ÇOK İZLENEN DİZİSİ: KURULUŞ ORHAN
Dün akşam üçüncü bölümüyle ekrana gelen Kuruluş Orhan, 20+ABC1 Kategorisinde ise %4,73 izlenme oranı ve %14,10 izlenme payı alarak ikinci, AB Kategorisinde %3,51 izlenme oranı ve %11,80 izlenme payı ve Tüm Kişiler'de %4,96 izlenme oranı ve %14,08 izlenme payı alarak üçüncü sıraya yerleşerek Çarşamba akşamın "En Çok İzlenen Dizi"si oldu.
KURULUŞ ORHAN'IN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Milyonların merakla beklediği Kuruluş Orhan, üçüncü bölümüyle ekranlara geldi ve yine nefesleri kesti. İlk iki bölümünde olduğu gibi bu hafta da izleyiciden büyük ilgi gören dizi, sosyal medyada da gündemin zirvesindeydi. #KuruluşOrhan etiketiyle yapılan binlerce paylaşım, Türkiye gündemine girdi. Dizi gece boyunca unutulmaz sahneleriyle çok konuşuldu.
MALHUN HATUN AK SAKALLILARIN HUZURUNA ÇIKTI
Malhun Hatun, obanın istikbali ve evlatlar arasındaki tutum konusunda görüşmek üzere Ak Sakallılar Divanı'na çıktı. Divanda yaptığı konuşmada, Kızıl Elma yoluna gidebilecek kardeşin Orhan Bey olduğunu dile getiren Malhun Hatun, bu düşüncesinin sebeplerini ve gerekçelerini divan üyeleriyle paylaştı.
SAVAŞ TOYUNDA GERGİNLİK ZİRVEYE ÇIKTI
Toplanan toyda Alaeddin Bey ve Şahinşah Bey'in savaşta ısrar etmesi üzerine söz alan Orhan Bey, Bizans, İlhanlı ve çevredeki beyliklerin ittifak hâlinde hareket ettiğine dikkat çekti. "Bursa için kurulan şer ittifakını küçümsersin, Alaeddin!" sözleriyle uyarısını yaptı. Ancak Şahinşah Bey'in "Artık sen komuta etmiyorsun orduyu." çıkışı, toyda soğuk rüzgârlar estirdi. Tansiyonun giderek yükseldiği anlarda geri adım atmayan Orhan Bey, "Bundan sonra gözüm üzerinizde, görelim bakalım el mi yaman bey mi yaman !" diyerek hem kararlılığını hem de Kayı'yı birden fazla cephede savaşmaktan koruma iradesini açıkça ortaya koydu.
FATMA HATUN'UN BAŞINDA OLDUĞU KERVANA BASKIN
İnegöl'den getirdiği mühimmatla obaya dönmekte olan Fatma Hatun'un başında bulunduğu kervan, yolda düşman pususuna uğradı. Saldırıyı fark eden Fatma Hatun, savaş düzeni alın talimatını vererek alpları ve bacıyanları savunma hattına çekti. Çetin bir mücadele yaşanırken Yiğit Bey'in yaralanması üzerine kervan geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak düşman takibi sürdürünce, alplar ve bacıyanlar yeniden kuşatıldı.Tam o sırada Orhan Bey yetişti ve saldırıyı bastırarak kervanı kurtardı. Fatma Hatun ise yaralı Yiğit Bey'i obaya yetiştirmek için yola koyuldu.
ORHAN BEY VE FLAVIUS YİNE KARŞI KARŞIYA
Babasının zehrine şifa bulmak için Çavdar Obası'na gelen Orhan Bey, burada Flavius'la karşı karşıya geldi. "Babama neden zehir verdiniz?" diye hesap soran Orhan Bey'e Flavius, "Babanı ben zehirlemedim!" diyerek karşılık verdi. Sözler sonuç vermeyince ikili arasında kıyamet gibi bir cenk başladı. Çatışmanın ortasında hem İlhanlı askerleri hem de Orhan Bey'in alpleri bölgeye ulaştı. Mücadele şiddetlenirken Orhan Bey'in yanıcı maddeyi ateşe vermesiyle İlhanlı askerleri etkisiz hâle getirildi. Kaçacak yer bulamayan Flavius, atına atlayarak bölgeden kaçtı.
OSMAN BEY'İN SIRLI RÜYASI
Gördüğü rüyada Orhan Bey'i kurban ettiğini gören Osman Bey, büyük bir acıyla "Ne için kurban ettim seni?" diyerek feryat etti. "Sen söyle… ne için?" diye sayıklayarak uyanan Osman Bey'in ilk sözü, obanın hâli oldu. Ancak kısa süre sonra yeniden fenalaşan Osman Bey için otağda büyük bir telaş yaşandı. Malhun Hatun, durumu fark eder etmez Alaeddin Bey'i otağa çağırdı.
ORHAN BEY, OSMAN BEY'İN ŞİFASINI GETİRDİ
İlhanlı karargâhından türlü mücadelelerle şifayı ele geçiren Orhan Bey, obaya dönerek büyük müjdeyi verdi. Herkesin umutsuzluğa düştüğü bir anda otağa giren Orhan Bey, önce Alaeddin Bey'le karşı karşıya geldi. "Bunu almadan gelmemeye yemin etmiştim," diyerek şifayı Alaeddin Bey'e teslim eden Orhan Bey'in sözleri, herkesi ümitlendirdi. Alaeddin Bey'in şifayı Osman Bey'e içirmesiyle, Bey'in kendine gelmesi büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılandı. Osman Bey'in sağlığına kavuşmasına obaya beraber ilan eden iki kardeş verdikleri birlik görüntüsüyle de yüreklere su serpti. Kayı Obası, uzun süredir beklediği bu haberi sevinç gözyaşlarıyla karşıladı.
BORAN BEY'İN SOFRADA ALLAH TÜRK'E YAR OLSUN TÜRKÜSÜ OBAYA MORAL VERDİ
Osman Bey'in iyileşmesiyle birlikte kurulan sofrada yaşanan sohbetler, kardeşler arasındaki tatlı çekişmeler ve yeniden tesis edilen birlik anları, Osman Bey'e büyük bir mutluluk yaşattı. Osman Bey'in "Boran, vur bakalım kopuzun teline!" sözleri üzerine kopuzu eline alan Boran Bey'in seslendirdiği "Allah Türk'e Yar Olsun" türküsü, geceye damgasını vurdu. O anlar, obada hem minnet hem de birlikteliğin huzuru olarak hafızalara kazındı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yüksek tansiyona ne iyi gelir? İbn-i Sina’nın asırlık tarifi: Hipertansiyon riskine karşı mucizevi kür
- Vergi, idari para cezası, SGK prim borçlarında faiz indirimi: Yeni oranlar geldi!
- TOKİ 27 ilde satışa çıkıyor: İstanbul ve Ankara’da yatırım fırsatı! İşte 188 taşınmaz için açık artırma tarihi
- Pasaport nasıl alınır? 6 aylık, 1-2-3-10 yıllık pasaport ücretleri ne kadar? Randevu ekranı ve gerekli belgeler
- İşsizlik maaşı nasıl alınır? 2025 İŞKUR işsizlik ödeneği ne kadar, başvuru şartları neler?
- Emekliye ocakta çifte zam! SSK, BAĞ-KUR'lunun kök maaşı 19 bin TL'yi aşacak
- Sağanak alarmı verildi: Kuvvetli yağış ve kar haritada! Meteoroloji il il sıraladı! O saatlerde pik yapacak
- Öğretmenler Günü ne zaman, 2025’te hangi güne denk geliyor? 24 Kasım’ın tarihçesi ve anlamı
- Herkes dalıp gidiyor ama kimse bilmiyor! O dalgınlığın ardındaki sır ne?
- Oysa herkes zararlı sanırdı! Sabah kahvesi görünmez bir kahraman mı? Kalp üzerindeki şaşırtıcı etkisi
- İSTANBUL’DA 10 SAATLİK KESİNTİ! Elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak?
- Gülümsemenizin arkasındaki bilim! Ağız bakterilerinin mutluluk üzerindeki etkisi ne?