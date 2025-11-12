Müge Anlı ATV canlı izle! 12 Kasım Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Programın tüm bölümlerini izlemek için aşağıdaki bağlantılardan yararlanabilirsiniz

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

43 yaşındaki Huriye Helvacı, 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı ile 2 Kasım'da Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden kayboldu. Günlerdir köydeki kameraları izleyen ekipler, anne ve oğluna dair herhangi bir ize rastlamadı.

Baba Bayram Helvacı eşiyle bir tartışma yaşamadıklarını söyleyerek, "Kimliği hep yanındaydı. Telefonu yanında, evden çocuk için bisküvi alıyor ve gidiyor. 9 gün oldu" dedi.

Eski kayınbiraderinin eşi Huriye Helvacı'yla görüştüğü ortaya çıkan Mustafa Uzun bu sır dolu kayıpta dikkat çekti. Huriye Helvacı'yla kaybolmadan önce telefonda konuştuğu ortaya çıkan Mustafa Uzun, canlı yayına katılarak sorulara cevap verdi.

Yayına bağlanan bir izleyici şüphelerin odağındaki Mustafa Uzun'a dair önemli şeyler anlattı. Huriye Helvacı'yı köyde gördüğünü söyleyen izleyici, "Burada kimi bekliyorsun diye sordum, Huriye'nin oğlu Mustafa'nın adını verdi" dedi. Huriye Helvacı'nın kendisiyle konuşmadığını söyleyen izleyici, anne ve oğulun gördükleri yerde durduğunu söyledi.

ANNE-OĞULDAN KAHREDEN HABER!

Günler sonra acı haber geldi! Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedeni bulundu.

200'ün üzerinde ekiplerin aralıksız şekilde aradığı 5 yaşındaki Osman'ın ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Kısa süre sonra da anne Huriye Helvacı'nın da cansız bedenine ulaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında başlatılan "Her Aile 1 Fidan – Sevdamız Yeşil Vatan" kampanyası için Müge Anlı, Rahmi Özkan ve Şevki Sözen'e dikmeleri için birer meyve ağacı fidanı hediye etti.

Bugün, Turkuvaz Medya Binası'nın bahçesinde Müge Anlı, ekibiyle birlikte İstanbul Ağaçlandırma Şefliği'nin yönlendirmesiyle geleceğe nefes olmak için ağaç fidanı dikti.