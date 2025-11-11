Müge Anlı Huriye Helvacı olayı: 5 yaşındaki Osman’dan kahreden haber! | A Haber olay yerinde

Türkiye'nin gözü kulağı Kastamonu Bozkurt'ta günlerdir devam eden arama çalışmalarındaydı. Müge Anlı'nın programında da gündeme gelen olayla ilgi sıcak gelişmeler yaşandı.

5 YAŞINDAKİ OSMAN'DAN ACI HABER

Kastamonu'da 9 gündür aranan 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürerken Osman Helvacı'nın kaybolduğunda üzerinde bulunan mavi montu ormanlık alanda dron kamerasıyla tespit edildi. Ekipler bölgeye sevk edildi.

Kaynak: ATV

DELİL ARAMASI YAPILACAK

A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan bulunduğu noktadan detayları aktardı:

"Aslında daraltılmış baz çalışmasının yapıldığı noktadayız. 1 kilometreye kadar daraltılarak gelindi. Köseali köyünün telefondan son sinyalin alındığı yerde burada bir göl var burada Osman'ın cansız bedeni o göl kenarında dronelar tarafından tespit edildi. Anne Huriye Helvacı orada mı burada bir güvenli nokta oluşturuldu. Jandarma ve komando timleri arama yapıyor. Burası anne ile oğlunun kayboldukları köyün hemen alt kısmındaki bir nokta. Anne ve oğlunun güvenlik kameralarına yansıyan bir görüntüsü vardı. O görüntüdeki yerin hemen alt kısmı. Oraya geldiklerinde bu noktada ne oldu? Burada orman kesim alanı var. Neden bu güzergaha gittiler ya da birileri mi götürdü bu araştırmayla ortaya çıkacak"

Kaynak: A Haber

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 02.11.2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve Osman Yaşar Helvacı'nın (5) bulunması için yürütülen çalışmalarda, 11.11.2025 Salı günü saat 12.20 civarında Köseali köyündeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşılmıştır. Anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürdürülmektedir" denildi.

Kaynak: ATV