Müge Anlı Huriye Helvacı olayı: 5 yaşındaki Osman'dan kahreden haber! | A Haber olay yerinde
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayıp olarak aranan anne Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın ailesi Müge Anlı'dan yardım istemişti. Türkiye'nin yakından takip ettiği olayla ilgili acı bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 10 gündür süren arama çalışmalarında, Osman’ın cansız bedenine ulaşıldı. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan Osman'ın bulunduğu noktadan detayları aktardı.
Türkiye'nin gözü kulağı Kastamonu Bozkurt'ta günlerdir devam eden arama çalışmalarındaydı. Müge Anlı'nın programında da gündeme gelen olayla ilgi sıcak gelişmeler yaşandı.
5 YAŞINDAKİ OSMAN'DAN ACI HABER
Kastamonu'da 9 gündür aranan 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürerken Osman Helvacı'nın kaybolduğunda üzerinde bulunan mavi montu ormanlık alanda dron kamerasıyla tespit edildi. Ekipler bölgeye sevk edildi.
DELİL ARAMASI YAPILACAK
A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan bulunduğu noktadan detayları aktardı:
"Aslında daraltılmış baz çalışmasının yapıldığı noktadayız. 1 kilometreye kadar daraltılarak gelindi. Köseali köyünün telefondan son sinyalin alındığı yerde burada bir göl var burada Osman'ın cansız bedeni o göl kenarında dronelar tarafından tespit edildi. Anne Huriye Helvacı orada mı burada bir güvenli nokta oluşturuldu. Jandarma ve komando timleri arama yapıyor. Burası anne ile oğlunun kayboldukları köyün hemen alt kısmındaki bir nokta. Anne ve oğlunun güvenlik kameralarına yansıyan bir görüntüsü vardı. O görüntüdeki yerin hemen alt kısmı. Oraya geldiklerinde bu noktada ne oldu? Burada orman kesim alanı var. Neden bu güzergaha gittiler ya da birileri mi götürdü bu araştırmayla ortaya çıkacak"
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 02.11.2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve Osman Yaşar Helvacı'nın (5) bulunması için yürütülen çalışmalarda, 11.11.2025 Salı günü saat 12.20 civarında Köseali köyündeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşılmıştır. Anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürdürülmektedir" denildi.
ESKİ ENİŞTE DETAYI ŞOKE ETTİ
Huriye Helvacı'nın kaybolmadan önce eşi Bayram Helvacı'nın eski eniştesi Mustafa Uzun ile görüştüğü ortaya çıktı! Evinin etrafında kadavra köpekleri ile arama yapılan enişte Mustafa'nın anlattıkları canlı yayında şaşkınlık yarattı.
Müge Anlı'nın programına konuk olan baba Bayram Helvacı, eşinin kaybolmadan önce kendisiyle herhangi bir tartışma yaşamadığını belirterek, "Kimliği hep yanındaydı. Telefonu yanında, evden çocuk için bisküvi alıyor ve gidiyor. 10 gün oldu" dedi.
"12 GÜN BOYUNCA GÖRÜŞTÜK"
Huriye Helvacı'nın eski kayınbiraderinin eşi (eniştesi) Mustafa Uzun ile kaybolmadan önce telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Uzun, Müge Anlı'nın programında "Huriye Helvacı ile 23 Ekim'de samimi olduk, 12 gün boyunca görüştük" itirafında bulundu. Ayrıca canlı yayında çarpıcı açıklamalar da yaptı.
"BEN SADECE ONU DİNLİYORDUM"
Mustafa Uzun açıklamasında "Huriye'nin eşiyle ailesel problemleri vardı. Teselliye ihtiyacı vardı. O anlatıyordu, ben dinliyordum. Huriye'den hoşlanmadım. Erkekler ona Facebook'tan arkadaşlık istekleri gönderiyordu. Ben sadece onu dinliyordum. İçindeki acısını anlatıyordu" dedi.
"EŞİ İŞE GİTTİĞİ ZAMAN BENİ ARIYORDU"
Müge Anlı'nın "Sen boşanmışsın. Aileden uzaklaşmışsın. Huriye ile nasıl görüşmeye başladın?" sorusuna ise "Annemler her sene gelirler köye. Geçen ay İstanbul'a gideceklerdi. Onları yolcu etmeye gittim. Huriye Hanım ve çocuğu da oradaydı. Orada denk geldiler. Konuşmamız orada başladı. Telefonlarımızı alıp verdik" cevabını verdi.
Sözlerinin devamında ise "Yakınlığı o istedi. Telefon numarasını o istedi. Ben de verdim. O beni arıyordu. Bayram Bey (eşi) işe gittiği zaman o zaman denk getiriyordu. O ev işleriyle ilgilenirken benimle konuşuyordu. Bana içini döküyordu" şeklinde konuştu.
"KAYBOLDUĞU GÜN DE BENİ ARADI"
Müge Anlı, Mustafa Uzun'a "Pazar günü kaybolduğu gün senin yanına geldi mi?" diye sordu. Bunun üzerine Uzun "Hayır benim yanıma gelmedi. Beni aradı. Şarjım azdı. Niyeti bana gelmekti, yolu bulamadı. Onları bulmak için yola çıktım. Benim şarjım bitti. Onları aramaya yöneldim. Bir iki mahalle arasına girdim. Eve gidip telefonumu şarja taktım. Biraz uzandım. Huriye Helvacı'nın 5 yaşındaki oğlu Osman beni aradı. 'Sen ne biçim adamsın' dedi ve kapadı. Sonra ben jandarma gelince kaybolduklarını öğrendim" açıklamasında bulundu.
"ABİ SEN NE BİÇİM ADAMSIN?"
Mustafa, ayrıca Huriye'nin telefonundan arama geldiğini ve aramayı 5 yaşındaki Osman'ın yaptığını ve "Abi sen ne biçim adamsın?" dediğini söyledi. Müge Anlı ve Tatlı Sert Programına bağlanan köy sakini Huriye Helvacı ve oğlu Osman'ı gördüğünü ve onlara nereye gittiklerini sorduğunu dile getirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 16.881 TL ve üstü maaş alana 39.000 TL ek ilave ödeme! 4A, 4B, 4C ve EYT'liye yatacak: Garanti, QNB, Vakıfbank...
- 11 Kasım Maç Takvimi: Bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
- TOKİ 5.000 TL BAŞVURU ÜCRETİ ne zaman yatırılacak? TOKİ çıkmazsa iadesi hangi tarihte yapılır, kesinti olur mu?
- 11-14 Kasım BİM Aktüel Katalog: BİM’de indirim yağmuru başladı: Çelik tencere 449 TL, ütü 990 TL, TV 9.450 TL
- ÖSYM Uzman Yardımcılığı Sınavı başvuru ekranı | Kimler başvuru yapabilecek, mülakat aşaması olacak mı?
- BARAJLARDA SON DURUM | İstanbul, Ankara ve Bursa’da baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? 11 Kasım İSKİ, ASKİ, BUSKİ…
- Dini günler takvimi: 2026 Ramazan ayı ne zaman, hangi gün oruç tutulacak?
- Tarım Kredi'de %30 indirim başladı! 11-17 Kasım kataloğu: Hasat çay 239, 90, Cicibebe 109,90 TL'den satışta...
- 11 Kasım TV Yayın Akışı: Bu akşam TV’de hangi dizi ve programlar var?
- 2026 İOKBS bursluluk sınavı tarihi açıklandı: Başvurular ne zaman başlayacak?
- İstanbullular şemsiyesiz çıkmayın! Meteoroloji'den sağanak ve şimşek uyarısı: 43 il listede! Günlerce sürecek
- 11 Kasım ne günü? Geleceğe Nefes fidan sahiplenme nedir, nasıl yapılır? gelecegenefes.gov.tr