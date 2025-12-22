Ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle vurdu

Giriş Tarihi: 22.12.2025 10:50

Korkunç olayın adresi Mersin'in Anamur ilçesi oldu. İlçedeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nun müdürü Ender Kara, iddiaya göre; geçen hafta okula elektrikli bisiklet ile gelen öğrenci M.K.'yi uyardı.