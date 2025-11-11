Müge Anlı atv canlı izle! 11 Kasım 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

27 Ağustos'ta Adıyaman'dan kaybolan 31 yaşındaki İslim Güleç, Müge Anlı'da bulundu. Annesinin okuma yazma bilmemesinden faydalanıp üç milyonluk evini ve babasının kendisine aldığı 400 bin liralık arabasını satıp kayıplara karıştığı söylenen bir çocuk annesi İslim Güleç, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

43 yaşındaki Huriye Helvacı, 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı ile 2 Kasım Pazar günü Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden kayboldu. Yaşadıkları yerden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Köseali Köyü'nde güvenlik kameralarına yansıyan anne ve oğlu bulmak için havadan ve karadan geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Tüm aramalara rağmen henüz herhangi bir ize rastlanmadı. Eşi ve oğlunu günlerdir arayan acılı Bayram Helvacı, onları bulmak umuduyla Müge Anlı'dan yardım istedi.

47 yaşındaki Osman Şahin, 21 Ekim'de 27 yıllık yuvasını terk edip Ankara'dan kayıplara karıştı. Karısı Halime Şahin onu aramak için canlı yayına katıldı. Osman Şahin'in karısını aldattığı, eşinden izinsiz evini satıp ziynet eşyalarla kaçtığı ileri sürüldü. Osman Şahin yayınımızın ardından ifade verdi ve kendi isteği ile evden ayrıldığını, ailesini görmek istemediğini açıkladı.

İbrahim Kayaaslan'ın kuşku dolu ölümüyle ilgili şüphelerin odağındaki eş Samime Kayaaslan, olaydan 100 gün sonra ilk kez Denizli Dımbazlar Göleti'ndeydi. Olay yerini gördüğü andan itibaren gözyaşlarına hakim olamayan Samime Kayaaslan, "Ben böyle olsun istemezdim. Keşke o gon gelmeseydim" dedi.