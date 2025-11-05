Zirve yine ATV’nin! Müge Anlı ve Esra Erol Türkiye’yi ekrana kilitledi!

05 Kasım 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2025 14:00
Gündüz kuşağının iki iddialı programı yine zirvede! Esra Erol "Tüm Kişiler"de, Müge Anlı ise "20+ABC1" kategorisinde günün birincisi oldu.

Salı gününün reyting sonuçları belli oldu. Günün kazananı yine ATV oldu! Türkiye'yi ekrana kilitleyen iki fenomen program, "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ve "Esra Erol'da", reyting listelerinde zirvedeki yerini kimseye kaptırmadı.

TÜM KİŞİLER'DE ESRA EROL ZİRVEDE

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Esra Erol'da programı dünkü yayınıyla (4 Kasım Salı) Tüm Kişiler kategorisinde %4,98 izlenme oranı ve %23,80 izlenme payı alarak Salı gününün birincisi oldu.

20+ABC1'DE MÜGE ANLI FARKI

Listeyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programı takip ederek 20+ABC1'de %5,23 izlenme oranı ve %37,22 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti. Ayrıca Tüm Kişiler kategorisinde de %4,87 izlenme oranı ve %35,31 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti.

Her iki yapım da izleyicilerin yoğun ilgisiyle gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer almayı başardı.

