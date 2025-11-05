Zirve yine ATV'nin! Müge Anlı ve Esra Erol Türkiye’yi ekrana kilitledi!
Gündüz kuşağının iki iddialı programı yine zirvede! Esra Erol "Tüm Kişiler"de, Müge Anlı ise "20+ABC1" kategorisinde günün birincisi oldu.
Salı gününün reyting sonuçları belli oldu. Günün kazananı yine ATV oldu! Türkiye'yi ekrana kilitleyen iki fenomen program, "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ve "Esra Erol'da", reyting listelerinde zirvedeki yerini kimseye kaptırmadı.
TÜM KİŞİLER'DE ESRA EROL ZİRVEDE
Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Esra Erol'da programı dünkü yayınıyla (4 Kasım Salı) Tüm Kişiler kategorisinde %4,98 izlenme oranı ve %23,80 izlenme payı alarak Salı gününün birincisi oldu.
20+ABC1'DE MÜGE ANLI FARKI
Listeyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programı takip ederek 20+ABC1'de %5,23 izlenme oranı ve %37,22 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti. Ayrıca Tüm Kişiler kategorisinde de %4,87 izlenme oranı ve %35,31 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti.
Her iki yapım da izleyicilerin yoğun ilgisiyle gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer almayı başardı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hac 2026 ücretleri ne kadar olacak? 1-2-3-4 kişilik konaklama kaç TL? DİYANET son dakika
- Görüşünüzdeki küçük lekeler neden olur? Bu sadece göz yanılması değil!
- Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Viktoria Plzen-Fenerbahçe mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda?
- Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Sonuçlar nereden öğrenilecek?
- Gün boyu yaptığımız bu hata göbek yağlarını artırıyor! Bırakmanız gereken tek alışkanlık...
- KASIM 2025 KAMU PERSONEL ALIMI: Yüzlerce kadro açıldı! Hangi kurumlar alım yapıyor, başvuru tarihleri ve şartlar neler?
- KYK Taahhütname onayı nedir, ne anlama geliyor? 2025-2026 KYK Burs ve Kredi taahhütname onayı nereden yapılır?
- Zohran Mamdani kimdir, kaç yaşında, kökeni ne? New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani evli mi, eşi kim?
- Günler ne zaman uzamaya başlayacak? Kış gündönümü tarihi ve etkileri
- Sağanak, şimşek, sis... Meteoroloji 5 Kasım hava raporu: İstanbul dahil birçok il için uyarı geldi! Günlerce sürecek
- KYK 3 aylık toplu burs/kredi ödeme tarihleri GSB | İlk kez KYK bursu alacaklara ücretler ne zaman yatacak?
- Egzersiz yetmiyor! Beyni küçülten o alışkanlık ne? Tek çözüm…