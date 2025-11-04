04 Kasım 2025, Salı
Haberler Televizyon Haberleri Gözleri KaraDeniz'de aşk rüzgarı: Azil ve Güneş yakınlaşıyor!

Gözleri KaraDeniz'de aşk rüzgarı: Azil ve Güneş yakınlaşıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2025 08:32
ABONE OL
Gözleri KaraDeniz’de aşk rüzgarı: Azil ve Güneş yakınlaşıyor!

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrolünde olduğu "Gözleri KaraDeniz" dizisi bu akşam 10. bölümüyle atv ekranlarında...

Güneş ve Azil'in yakınlaşmasına tanık olan Osman, gördüklerini şaşkınlıkla sindirmeye çalışırken polisler tarafından apar topar karakola götürülür.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Mehmet dediğini yapmış, tüm ailesi ve konsey hakkında itirafçı olmuştur.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Osman'ın yokluğunda liderliği tamamen üstlenen Azil, ailesini ve Maçari soyadını kurtarmayı hedefler. Mehmet, itirafçılığı sonrasında güç zehirlenmesi yaşamaktadır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Havva ve Sado'yu da yanına alarak tehlikeli bir işe daha atılırken, Azil'le karşı karşıya geleceğinden habersizdir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Üst mercilerden gelen beklenmedik bir iş birliği teklifi, Azil'e Osman'ı kurtarma yolunda bir çıkış yolu gösterir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Tehlikeli bir göreve atılan Azil, bu süreçte Güneş'le biraz daha yakınlaşır ve en sonunda ilişkilerine dair önemli bir karar alır.

Gözleri KaraDeniz yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör