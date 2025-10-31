Kuruluş Orhan'a sürpriz isim: İlhanlı’nın demir yumruğu "Temurtaş Bey" geliyor!
Yeni hikayesi, kurulan müthiş dünyası ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezona bomba gibi giren Kuruluş Orhan’ın oyuncu kadrosuna bir önemli isim daha katıldı.
İlk bölümüyle izleyicilerin nefesini kesen, ilgiyle izlenen ve tam not alan Kuruluş Orhan'ın kadrosuna başarılı oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu katıldı.
Mehmet Ali Nuroğlu dizide İlhanlı Devleti'nin kudretli valisi Temurtaş Bey'i canlandıracak.
İLHANLI'NIN DEMİR YUMRUĞU: TEMURTAŞ BEY GELİYOR
Anadolu'ya gelen Temurtaş Bey, İlhanlı'nın demir yumruğu olarak başta Kayılar olmak üzere beyliklerin sadakatini sağlamakta kararlıdır.
Siyasi zekâsı ve acımasız yöntemleriyle Anadolu'da ağlarını yeniden örecek olan Temurtaş Bey, beylikleri İlhanlı'ya rakip gördüğü Osmanlı'ya karşı kışkırtacak; Orhan Bey ve alplarını zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakacaktır.
Başarılı oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu, Kuruluş Orhan dizisinin 5 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak yeni bölümünde "Temurtaş Bey" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan ilk bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.
