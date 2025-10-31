Kuruluş Orhan'a sürpriz isim: İlhanlı’nın demir yumruğu "Temurtaş Bey" geliyor!

Kaynak: ATV

Mehmet Ali Nuroğlu dizide İlhanlı Devleti'nin kudretli valisi Temurtaş Bey'i canlandıracak.

İLHANLI'NIN DEMİR YUMRUĞU: TEMURTAŞ BEY GELİYOR

Anadolu'ya gelen Temurtaş Bey, İlhanlı'nın demir yumruğu olarak başta Kayılar olmak üzere beyliklerin sadakatini sağlamakta kararlıdır.

Siyasi zekâsı ve acımasız yöntemleriyle Anadolu'da ağlarını yeniden örecek olan Temurtaş Bey, beylikleri İlhanlı'ya rakip gördüğü Osmanlı'ya karşı kışkırtacak; Orhan Bey ve alplarını zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakacaktır.

