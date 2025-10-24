Müge Anlı atv canlı yayın! 24 Ekim Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

Kaynak: ATV

Müge Anlı'da gerçekler açığa çıktı, düğmeye basıldı. Üfürükçüye adli kontrol tedbiri uygulandı.

Yayınlarla birlikte ipliği pazara dökülen Diyap Diyapoğlu, geceyi emniyette gözaltında geçirdikten sonra adliyeye sevk edildi. Aynı dakikalar içinde Sümeyra Öztürk ve annesi Kevser Öztürk ifadelerine başvurulmak üzere Bakırköy adalet sarayındaydı. Cumahuriyet savcısı Diyap Diyapoğlu'nu dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılıkla tekke ve zaviye kanununa muhalefet suçlamalarıyla adli kontrol uygulaması istemiyle nöbetçi sulh hakimliğine sevk etti.

Karpuz lakaplı üfürükçünün eski eşi canlı yayında... ''Beni üfürükçülerin eline bıraktı, yardım çığlığıma kulaklarını kapattı''

Fatma Hanım, Diyap Diyapoğlu'nun kendisini üfürükçülerin eline bıraktığını, Sümeyra'nın da bunların başına gelebileceğini söyledi. Sümeyra yaşanan olayları kanıtlamasını istedi.

Evlenmek istediği üfürükçünün ipliği pazara çıktı. ''Ablam, üfürükçü ile kaçmak için rol yapıyor''

Evlenmek istediği üfürükçünün ipliği pazara çıktı. Diyap Diyapoğlu canlı yayında fenalaştı kontrolleri yapıldı sağlık durumunun iyi olduğu söylendi. Sümeyra Öztürk bu iddialardan sonra evlilik kararını düşüneceğim dedi. Kız kardeş ise, ablasının yalan söylediğini Diyap'la kaçacağını iddia etti.