Aşk ve Gözyaşı'nda Meyra ölecek mi?
İlk bölümüyle büyük ilgi gören ve izleyiciden tam not alan Aşk ve Gözyaşı'nın ikinci bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu. Hande Erçel'in hayat verdiği Meyra karakterinin yaşayacağı zorlu hastalık süreci ve ölüp ölmeyeceği araştırılmaya başlandı. İşte yeni bölüme dair ipuçları...
Güney Kore'de reyting rekorları kıran "Queen of Tears" dizisinin Türk uyarlaması olan, Barış Arduç ve Hande Erçel'i buluşturan Aşk ve Gözyaşı'nda nefesler tutuldu.
Selim ve Meyra'nın aşkla başlayan evlilikleri üç yılın sonunda ayrılık noktasına gelmişti.
Dışarıdan mutlu birliktelikleri varmış gibi görünse de çift odalarını ayırmış, iletişimleri de kopuktu. Bu durumu saklamayı başarsalar da bu yaşanlar ikisini de tüketti.
Aksel ailesinden sonunda ayrılmayı ciddi ciddi düşünen Selim, boşanmaya kesin karar verdi. Şirketin baş avukatı olmasının yanı sıra yönetim kuruluna alınması, damat olarak boşanmasını daha da zorlaştırdı.
Selim ailesini ziyaret etmek için İzmit'e gitti ve Meyra'dan boşanacağını açıkladı. Dönünce harekete geçti ve boşanma protokolünü hazırladı.
Meyra ile konuşmak istediğini söyledi. Meyra'nın da onunla paylaşmak istedikleri vardı.
İlk sözü Meyra aldı ve beklenmedik bir açıklama yaptı: Selim'e beyninde tümör olduğunu ve az bir ömrü kaldığını söyledi.
Meyra hayata gözlerini yumacak mıydı? Selim bu zorlu süreçte, büyük bir aşkla evlendiği; ancak aradığı mutluluğu bulamadığı Meyra'ya destek olacak mıydı?
Selim için gitmek mi zor olacaktı yoksa kalmak mı? Aşk ve Gözyaşı yeni bölümleriyle Cuma 20.00'de atv'de
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik İllüzyon Testi: Hayvanlarla dolu görselde 5 gizli farkı 10 saniyede bulabilir misin?
- Haftalık menünüzde var! Uzmanlardan uyarı: O yiyecekler zihninizi esir alıyor
- KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS Alan Bilgisi ve GY-GK sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?
- SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI | Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- Bir kasesi şifa dolu! Bağışıklığı güçlendiriyor, gribe kalkan oluyor: Düzenli içildiğinde yaşlanmayı geciktiriyor
- YKS ek tercih başvuru ücreti ne kadar, kaç tercih hakkı var? YKS 2. tercih başvuru ücretleri nereden, nasıl yapılacak?
- 25 EYLÜL PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI: Bugünkü maçlar neler, saat kaçta, hangi kanalda?
- A101 AKTÜEL KATALOG 25 EYLÜL: A101 Aldın Aldın kataloğu bu hafta sürprizlerle dolu! Süpürge, ütü, düdüklü tencere, kahve makinesi
- 30 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU | Haftanın indirimleri belli oldu: Toz deterjan 299 TL, leke çıkarıcı 130 TL…
- 2025 Erzurum deprem haritası: Erzurum fay hattı nereden geçiyor, hangi bölgeler riskli?
- Dünya Eczacılar Günü ne zaman? 14 Mayıs mı 25 Eylül mü? 2025 Dünya Eczacılar Günü mesajları ve sözleri
- 25 Eylül Perşembe İstanbul elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti olacak? Saat kaça kadar sürecek?