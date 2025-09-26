Aşk ve Gözyaşı’nda Meyra ölecek mi?

Kaynak: ATV

Selim ailesini ziyaret etmek için İzmit'e gitti ve Meyra'dan boşanacağını açıkladı. Dönünce harekete geçti ve boşanma protokolünü hazırladı.

Meyra ile konuşmak istediğini söyledi. Meyra'nın da onunla paylaşmak istedikleri vardı.

İlk sözü Meyra aldı ve beklenmedik bir açıklama yaptı: Selim'e beyninde tümör olduğunu ve az bir ömrü kaldığını söyledi.

Meyra hayata gözlerini yumacak mıydı? Selim bu zorlu süreçte, büyük bir aşkla evlendiği; ancak aradığı mutluluğu bulamadığı Meyra'ya destek olacak mıydı?

Selim için gitmek mi zor olacaktı yoksa kalmak mı? Aşk ve Gözyaşı yeni bölümleriyle Cuma 20.00'de atv'de

