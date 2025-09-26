Aşk ve Gözyaşı’nda Meyra ölecek mi?

26 Eylül 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 08:40
İlk bölümüyle büyük ilgi gören ve izleyiciden tam not alan Aşk ve Gözyaşı'nın ikinci bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu. Hande Erçel'in hayat verdiği Meyra karakterinin yaşayacağı zorlu hastalık süreci ve ölüp ölmeyeceği araştırılmaya başlandı. İşte yeni bölüme dair ipuçları...

Güney Kore'de reyting rekorları kıran "Queen of Tears" dizisinin Türk uyarlaması olan, Barış Arduç ve Hande Erçel'i buluşturan Aşk ve Gözyaşı'nda nefesler tutuldu.

Selim ve Meyra'nın aşkla başlayan evlilikleri üç yılın sonunda ayrılık noktasına gelmişti.

AŞK VE GÖZYAŞI 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Dışarıdan mutlu birliktelikleri varmış gibi görünse de çift odalarını ayırmış, iletişimleri de kopuktu. Bu durumu saklamayı başarsalar da bu yaşanlar ikisini de tüketti.

Aksel ailesinden sonunda ayrılmayı ciddi ciddi düşünen Selim, boşanmaya kesin karar verdi. Şirketin baş avukatı olmasının yanı sıra yönetim kuruluna alınması, damat olarak boşanmasını daha da zorlaştırdı.

Selim ailesini ziyaret etmek için İzmit'e gitti ve Meyra'dan boşanacağını açıkladı. Dönünce harekete geçti ve boşanma protokolünü hazırladı.

Meyra ile konuşmak istediğini söyledi. Meyra'nın da onunla paylaşmak istedikleri vardı.

İlk sözü Meyra aldı ve beklenmedik bir açıklama yaptı: Selim'e beyninde tümör olduğunu ve az bir ömrü kaldığını söyledi.

Meyra hayata gözlerini yumacak mıydı? Selim bu zorlu süreçte, büyük bir aşkla evlendiği; ancak aradığı mutluluğu bulamadığı Meyra'ya destek olacak mıydı?

Selim için gitmek mi zor olacaktı yoksa kalmak mı? Aşk ve Gözyaşı yeni bölümleriyle Cuma 20.00'de atv'de

