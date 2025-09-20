atv'nin yeni dizisi "Aynadaki Yabancı"dan yeni tanıtım!

Fakat kader, onun karşısına beklenmedik bir anda Emirhan'ı çıkarır. Bir restoranda yolları kesiştiğinde Azra, yüzünü gizlemeyi başarsa da içinde taşıdığı geçmişi ve ruhunu saklayabilecek midir? Yeni hayatına adım atan Azra'nın, eskiyle yüzleşmekten kaçışı o kadar da kolay olmayacaktır.

Kaynak: ATV

Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizinin güçlü kadrosunda ayrıca Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar, Sara Yılmaz gibi başarılı isimler bulunuyor.