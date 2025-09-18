Gözyaşıyla gelen gerçek! atv'nin yeni dizisi "Aşk ve Gözyaşı" için heyecan dorukta

18 Eylül 2025, Perşembe
18.09.2025
Barış Arduç'un "Selim", Hande Erçel'in ise "Meyra" karakterine hayat vereceği yapım; duygusal derinliği ve görsel anlatımıyla izleyicilerine özel sürprizlerle dolu bir aşk hikâyesi sunacak. İşte, merakla beklenen "Aşk ve Gözyaşı" dizisinin 1. bölümüne dair ipuçları...

atv'nin büyük merak uyandıran dizisi "Aşk ve Gözyaşı" için sayılı saatler kaldı! Peki 1. bölümde neler olacak? İşte detaylar...

1.Bölüm Özeti:

Ülkenin en güçlü ailelerinden birinin kızı olan Meyra ile mütevazı bir geçmişe sahip, başarılı bir avukat olan Selim'in üç yıllık evliliği dışarıdan bakıldığında imrenilecek bir tablodur.

Ancak bu ihtişamın ardında paylaşılamayan duygular, konuşulmayan kırgınlıklar ve ertelenmiş yüzleşmeler birikmektedir.

AŞK VE GÖZYAŞI 1. BÖLÜM 1. FRAGMAN

Günden güne büyüyen sessizlik bir zamanlar birbirlerine aşkla, adanmışlıkla ve umutla bakan iki insanı birer yabancı haline getirmiştir.

Meyra ve Selim'in ilişkilerindeki çatlaklar artık gizlenemez hale gelirken, aralarındaki duygusal kopuş ve aile içindeki baskılar bu uzaklaşmayı daha da derinleştirir.

Meyra bu sorunlara gözünü kapatmayı seçerken, Selim daha fazla dayanamayacağını hisseder, gemileri yakmak pahasına da olsa bir çıkış yolu aramaktadır.

Fakat tam bu noktada gelen beklenmedik bir haber, ilişkilerindeki denge ile beraber hayatlarını alt üst eder. Kader onları yalnızca birlikte kalmaya değil, geçmişleriyle ve birbirleriyle dürüstçe yüzleşmeye de zorlayacaktır.

