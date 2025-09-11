Müge Anlı zirveyi kaptırmıyor!

Kaynak: ATV

İddiaya göre; Sevda kaybolduktan birkaç hafta sonra Sevda'nın kocası Erdinç 7 yaşındaki kızına bir fotoğraf gösteriyor. O fotoğrafta Sevda başka bir adamın yanında. Bu olaydan kısa bir süre sonra da Erdinç başka biri ile gönül ilişkisine başlıyor.

Canan Hanım, damadından hiçbir kötülük görmediğini, iyi biri olduğunu ama kızının kaybında dünüründen şüphelendiğini ifade etti. İddiaların odağındaki eş Erdinç Bey yayına bağlandı.

Canan'ın evden kaçarken yanına hiçbir eşyasını almadığını, karısı gittikten sonra karısının sevgilisiyle olan fotoğrafını evdeki rafın üzerinde bulduğunu, anlattı.

