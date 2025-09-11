11 Eylül 2025, Perşembe
Haberler Televizyon Haberleri Müge Anlı zirveyi kaptırmıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 14:09
Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert Çarşamba gününün de birincisi oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 10 Eylül Çarşamba günkü yayınıyla izleyiciyle buluştu.

REYTİNG BİRİNCİSİ

Program 20+ABC1 kategorisinde %4,29 izlenme oranı ve %33,64 izlenme payı elde ederek yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.

5 BUÇUK YILDIR KAYIP

İki çocuk annesi Sevda Heyretengiz 2019 senesinde İstanbul'dan esrarengiz bir şekilde kayboldu. Beş buçuk senedir kızına ulaşamayan annesi Canan Hanım stüdyoya geldi. Canan Hanım kuşku oklarını damadı ve dünürlerine yönelterek kızının bulunmasını istedi. Sevda Heyretengiz, 19 Kasım 2019'da İstanbul Beykoz'dan kayboldu.

Şu an 28 yaşında olduğu düşünülen genç kadından beş buçuk yıldır haber alınamıyor. Anne Canan Hanım, kızının eşi ve ailesinin yalanlarla Sevda'nın hayatta olduğu izlenimini vermeye çalıştıklarını ileri sürdü.

Canan Hanım, "kızım başını alıp gidecek biri değil. Kaybolmasaydı iki hafta sonra Türk vatandaşı olacaktı. Kızımın kocasının ailesi, Sevda'nın hayatta olduğuna dair insanlara yalan söylüyorlar. Kızımın başına kötü bir iş getirdiler" dedi.

İddiaya göre; Sevda kaybolduktan birkaç hafta sonra Sevda'nın kocası Erdinç 7 yaşındaki kızına bir fotoğraf gösteriyor. O fotoğrafta Sevda başka bir adamın yanında. Bu olaydan kısa bir süre sonra da Erdinç başka biri ile gönül ilişkisine başlıyor.

Canan Hanım, damadından hiçbir kötülük görmediğini, iyi biri olduğunu ama kızının kaybında dünüründen şüphelendiğini ifade etti. İddiaların odağındaki eş Erdinç Bey yayına bağlandı.

Canan'ın evden kaçarken yanına hiçbir eşyasını almadığını, karısı gittikten sonra karısının sevgilisiyle olan fotoğrafını evdeki rafın üzerinde bulduğunu, anlattı.

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

