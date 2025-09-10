Reyting birincisi oldu! Gözleri Karadeniz'e izleyiciden tam not!
atv’nin yeni sezon dizilerinden Gözleri KaraDeniz dün akşam ikinci bölümüyle ekrana geldi. Dizi, Tüm kişilerde %4,58 izlenme oranı ve %14,72 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti.
O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Gözleri Karadeniz, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı.
REYTİNG BİRİNCİSİ!
AZİL VE MEHMET GÜNEŞ İÇİN KARŞI KARŞIYA
2. Bölümde neler yaşandı?
Süt annesini hain pusu ile kaybeden Azil yaşadığı acının hesabını sormak için İstanbul'a gelir. Dursun da onu yalnız bırakmaz.
Bu durum Babası ile birlikte hem Maçarileri hem de düşmanlarını tanıma fırsatı verir ona.
Azil'in sorumlulardan hesap sorması Osman ile Havva Kırkayvaz'ı karşı karşıya getirir. Yıllar sonra oğluna kavuşan Osman, Azil'in haklı mücadelesinde ona destek çıkar. Mehmet ise Azil'in gelişi ile iyice hırslanır.
Güneş'in, Maçarilerin müstakbel gelini olduğunu öğrenen Azil, ondan uzak durmaya çalışır. Ancak duygularına engel olmakta zorlanır. Asiye'nin de gelişi evdeki tüm dengeleri bir daha değiştirir.
Kaçakçılığın arkasındaki isimler tek tek ortaya çıkarken Azil'in zayıf noktasının Güneş olduğu da gizli kalmaz. Azil'den uzak kalamayan Güneş, yaralanır ve Mehmet ona sahip çıkar. Azil ve Mehmet, Güneş için de karşı karşıya gelir.
