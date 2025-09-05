Onur Tuna ve Simay Barlas başrolde: "Aynadaki Yabancı"dan ilk kareler...

Sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanan, yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan'ın kaleme aldığı Aynadaki Yabancı, estetik operasyon sonrası yeniden doğan bir annenin kimlik arayışını ve evladı için verdiği mücadeleyi çarpıcı bir dille ekrana taşıyacak.

Kaynak: ATV