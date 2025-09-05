Onur Tuna ve Simay Barlas başrolde: "Aynadaki Yabancı"dan ilk kareler...
atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği “Aynadaki Yabancı” dizisinden ilk kareler geldi.
atv'nin merakla beklenen, dramatik hikâyesi, görkemli prodüksiyonu ve heyecan uyandıran sahneleriyle dikkat çeken dizisi Aynadaki Yabancı'nın setinden ilk kareler geldi.
Sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanan, yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan'ın kaleme aldığı Aynadaki Yabancı, estetik operasyon sonrası yeniden doğan bir annenin kimlik arayışını ve evladı için verdiği mücadeleyi çarpıcı bir dille ekrana taşıyacak.
Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizinin güçlü kadrosunda ayrıca Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar, Sara Yılmaz gibi başarılı isimler bulunuyor.
Aynadaki Yabancı, çok yakında atv'de!
