Atv’nin yeni sezonu güzellerle taçlanıyor!

Giriş: 05.09.2025 08:56
Yıllardır reytinglerin zirvesinde yer alan ATV, yeni sezonda da iddiasını ortaya koyuyor. Güçlü projeleri ve yıldız isimleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanan kanal, adeta bir yıldızlar geçidine ev sahipliği yapacak. Bu sezon ATV ekranlarından sadece dram ve heyecan değil; güzellik, şıklık ve zarafet de akacak.

Güçlü yapımları ve iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken kanalın yeni sezondaki projeleri arasında "A.B.İ.", "Gözleri Karadeniz", "Aşk ve Gözyaşı" ve yeni kadrosuyla "Kuruluş" dizisi öne çıkıyor.

"ATV BU SEZON ÇOK GÜZEL"

Geçtiğimiz günlerde SABAH Gazetesindeki köşesinde "Atv bu sezon çok yakışıklı" başlığıyla kanalın jönlerini kaleme alan Yüksel Aytuğ, bu kez de sezonun en güzellerini yazdı.

İşte o yazı:

"Geçenlerde "Atv bu sezon çok yakışıklı" başlığıyla kanalın Jön Türkleri'ni kaleme almıştım. Ama hanımefendilere de haksızlık etmek istemem doğrusu. Zira bu sezon Atv ekranından güzellik, şıklık ve zarafet akacak. Kurulduğu ilk günden bu yana kadın izleyicileri önemseyen, onların beğeni, alışkanlık ve taleplerini daima göz önünde bulundurarak "dişi" kimlikli bir kanal olma özelliğini koruyan atv'de bu sezon da güzel, şık, zarif, zeki ve cesur kadınlar resmigeçit yapacak.

Özellikle yeni dizilerin güzel yıldızları Hande Erçel (Aşk ve Gözyaşı), Afra Saraçoğlu (A.B.İ.), Özge Yağız (Gözleri Karadeniz) Simay Barlas (Aynadaki Yabancı), Mahassine Merabet (Kuruluş Orhan) ile birlikte, devam eden dizilerin güzelleri Ebru Özkan - Mine Tugay (Can Borcu), gündüz kuşağının göz alıcı sunucuları Müge Anlı, Esra Erol ve Nursel Ergin, Atv ekranında ışıl ışıl parlayacaklar."

