Atv’nin yeni sezonu güzellerle taçlanıyor!

Kaynak: ATV

İşte o yazı:

"Geçenlerde "Atv bu sezon çok yakışıklı" başlığıyla kanalın Jön Türkleri'ni kaleme almıştım. Ama hanımefendilere de haksızlık etmek istemem doğrusu. Zira bu sezon Atv ekranından güzellik, şıklık ve zarafet akacak. Kurulduğu ilk günden bu yana kadın izleyicileri önemseyen, onların beğeni, alışkanlık ve taleplerini daima göz önünde bulundurarak "dişi" kimlikli bir kanal olma özelliğini koruyan atv'de bu sezon da güzel, şık, zarif, zeki ve cesur kadınlar resmigeçit yapacak.