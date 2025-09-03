03 Eylül 2025, Çarşamba
Haberler Televizyon Haberleri Müge Anlı reytinglerde yine fark attı

Müge Anlı reytinglerde yine fark attı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2025 12:20
ABONE OL
Müge Anlı reytinglerde yine fark attı

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert Salı gününün de birincisi oldu.

Müge Anlı birinciliği bırakmıyor! Türkiye yine O'nu izledi...

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Yeni yayın dönemine merhaba diyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2 Eylül Salı günkü yayınıyla da Tüm Kişiler kategorisinde
%3,49 izlenme oranı ve %26,28 izlenme payı elde ederek yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör