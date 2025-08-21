Toplum güvenliğini ve sağlığını tehdit eden platform Telegram! Suç şebekelerinin merkezi oldu

DEVASA PARALAR DÖNÜYOR



Sabah'ın haberine göre; Uygulamada Bitcoin üzerinden devasa paralar döndüğünü söyleyen Karakullukcu, "Yüksek boyutlu dosyalar diğer platformlara göre çok daha rahat bir şekilde gönderilebiliyor. Bu nedenle insanların kişisel verileri, banka hesapları gibi kritik dokümanlar Telegram üzerinden satılıyor.

IP adresleri tespit edilemediği gibi hesap hareketleri de incelenemediği için suçlular ticaretlerini buradan döndürüyor. Genellikle bu işlerde çocukları kullanıyorlar. Onlara az bir miktar pay veriyor, asıl parayı kendileri kazanıyorlar. Kart bilgileri ele geçirilip haberi olmadan suça karışan kişilerin de başı yanıyor." şeklinde konuştu.