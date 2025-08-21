Toplum güvenliğini ve sağlığını tehdit eden platform Telegram! Suç şebekelerinin merkezi oldu
İnternetin yarattığı suç ağına sosyal medya devleri arasındaki yerini alan Telegram da katıldı. Suç şebekelerinin adeta cirit attığı platformda, kural ve hukuk tanımamazlık had safhada. Çocukların suça sürüklendiği ve toplum güveliğini tehdit eden unsurların ıslahına yönelik hazırlıklar yapan Adalet Bakanlığı'ndan, Telegram üzerinden yayılan risklere karşı yeni bir düzenleme yapması bekleniyor.
Sosyal medya platformu Telegram, Türkiye'de yaklaşık 10 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Vatandaşların çoğu, uygulamayı haberleri takip etmek ve arkadaşlarıyla iletişim kurmak için kullansa da herkese açık olan bazı gruplarda, aleni şekilde örgütlü suç işleniyor.
Yasadışı müstehcen görüntüler, hayvanlara işkence videoları, kişisel veriler gibi kritik dokümanlar para karşılığı satılırken gruplarda yer alan şahıslar dini ve milli değerlere istedikleri gibi hakaret edip şehitlerimize dil uzatma cüretinde bulunuyor. Kimliklerini gizledikleri 'anonim' hesaplarla bu suçları serbestçe işleyen şahsılar, Telegram'ın kullanıcı verilerini ikinci ülkelere vermemesine güveniyor.
SUÇA ERİŞİM BASİTLEŞTİ
Konuyla ilgili SABAH'a konuşan Teknoloji Uzmanı Ufuk Karakullukcu, durumun ileri boyutlara geldiğini belirterek acil önlem alınması gerektiğini vurguladı. Karakullukcu, "Telegram'ın Türkiye'de ofisi ve temsilcisi bulunmuyor. Yani muhatap alınabilecek bir kanal yok." dedi.
Uygulamada suç işlenen gruplara erişimin çok basit olduğunu ve bu nedenle suç oranının da arttığını vurgulayan Karakullukcu, "Kullanıcıların IP adresleri diğer ülkelere verilmediği gibi Türkiye'ye de verilmiyor. Avrupa'da buna ilişkin açılan ve hala devam eden soruşturmalar var. Bu nedenle suç rahat bir şekilde işleniyor. Suça erişim çok kolay." ifadelerini kullandı.
DEVASA PARALAR DÖNÜYOR
Sabah'ın haberine göre; Uygulamada Bitcoin üzerinden devasa paralar döndüğünü söyleyen Karakullukcu, "Yüksek boyutlu dosyalar diğer platformlara göre çok daha rahat bir şekilde gönderilebiliyor. Bu nedenle insanların kişisel verileri, banka hesapları gibi kritik dokümanlar Telegram üzerinden satılıyor.
IP adresleri tespit edilemediği gibi hesap hareketleri de incelenemediği için suçlular ticaretlerini buradan döndürüyor. Genellikle bu işlerde çocukları kullanıyorlar. Onlara az bir miktar pay veriyor, asıl parayı kendileri kazanıyorlar. Kart bilgileri ele geçirilip haberi olmadan suça karışan kişilerin de başı yanıyor." şeklinde konuştu.
