Sezon finali yapan Müge Anlı: İki ay sonra çoğalarak yine ekran başında olalım
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan sabah kuşağının vazgeçilmezi Müge Anlı ile Tatlı Sert, sezon finalini yaparak ekrana kısa bir ara verdi. Sezon boyunca 17 cinayet dosyasını aydınlatan, yüzlerce kaybı bulan Müge Anlı, sosyal sorumluluk projeleriyle de binlerce kişinin hayatına dokundu. Yeni sezonda da uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak olan usta gazeteci, “İki ay sonra azalmadan çoğalarak yine ekran başında hep beraber olalım.” sözleriyle ekrana ara verdi.
Atv'de yaptığı her yayınla çok konuşulan, gündem oluşturan Müge Anlı ve ekibi bu sezon boyunca 17 adet cinayet dosyasını aydınlattı. Araştırmacı gazeteci Anlı'nın oluşturduğu "Pati Buldular" projesiyle 689'e yakın kayıp pati yuvasına kavuşturuldu. Projenin faaliyete geçtiği ilk günden bu yana Pati Buldular internet sayfası, patili dostlarla doldu taştı.
Bir diğer proje olan, kaybolma riski yüksek vatandaşlarımız için hayata geçirilen Sevgi İzi Projesi, bu yıl da hız kesmeden sürdü ve 753 vatandaşımız sağ salım bulunarak ailelerine teslim edildi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerinin de desteğiyle 23 bin 234 tekerlekli, 2 bin 970 akülü sandalye; toplamda 26 bin 204 sandalye dağıtıldı. 15 bin 74 öğrencimize; kırtasiye ve giyecek yardımı yapıldı. Pandemi sürecinde teknolojik desteğe ihtiyaç duyan 95 öğrencimize tablet gönderildi. 302 tane bilgisayar, fotokopi makinası ve projeksiyon cihazı gönderildi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ve Kızılay işbirliği ile rekor bağış kampanyalarına imza atıldı. Müge Anlı ve dostları adıyla toplamda 100 adet mobil aşevi ülkemize kazandırıldı.
"NE YAPTIYSAK BERABER YAPTIK, İYİ Kİ VARSINIZ"
Sezon finali yapan Anlı duygularını şöyle dile getirdi: "Her zaman söylüyorum ne yaptıysak beraber yaptık. İyi ki varsınız. Biz kocaman bir aileyiz. Tanıdığım tanımadığım birçok insan bir karşılık beklemeden sadece iyilik yapmak için bu sezon da birbirine sarıldı. Nelerin üstesinden gelmedik ki beraber. Olayların çözülmesinde ufak ya da büyük katkısı olan herkese minnettarım. Her birinize teşekkür ediyorum. İki ay sonra azalmadan çoğalarak yine ekran başında hep beraber olalım."
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