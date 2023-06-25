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Vermem Seni Ellere 2. bölüm izle | Vermem Seni Ellere yeni bölüm izle

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Giriş Tarihi: 26.06.2023
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Vermem Seni Ellere 2. bölüm izle | Vermem Seni Ellere yeni bölüm izle

Vermem Seni Ellere 2. bölüm izle! Atv’nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere, izleyici ile buluştu. Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesini anlatan dizinin tanıtımına, "Ben kim olduğumu unuttum, insanlığımı unutmadım!" sözleri damga vurdu. Vermem Seni Ellere 2. bölüm izle...

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