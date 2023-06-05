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Haberler Galeri Müge Anlı’da yaşanan mucize kavuşma gözyaşlarına boğdu! Ethan Gönül babasının sesini ilk kez duydu: "Teste bile gerek yok benim oğlum"

Müge Anlı’da yaşanan mucize kavuşma gözyaşlarına boğdu! Ethan Gönül babasının sesini ilk kez duydu: "Teste bile gerek yok benim oğlum"

Müge Anlı'da yaşanan mucize kavuşma gözyaşlarına boğdu! Doğar doğmaz bir havluya sarılı halde ırmak kenarına bırakılan Ethan Gönül ailesini bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Canlı yayında müjdeli haberi alan Ethan anne ve babasının fotoğrafını ilk kez görürken abisi ve teyzesi ile ilk kez kucaklaştı. Babasıyla yaptığı ilk konuşma stüdyodaki herkesi canlı yayında gözyaşlarına boğdu.

Giriş Tarihi: 05.06.2023 14:09 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 14:30
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Müge Anlı’da yaşanan mucize kavuşma gözyaşlarına boğdu! Ethan Gönül babasının sesini ilk kez duydu: Teste bile gerek yok benim oğlum

19 Mayıs 1994 tarihinde Kırşehir'de dünyaya gelen Ethan Gönül, doğumun hemen ardından ırmak kenarındaki bir evin bahçesine bırakıldı.

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Müge Anlı’da yaşanan mucize kavuşma gözyaşlarına boğdu! Ethan Gönül babasının sesini ilk kez duydu: Teste bile gerek yok benim oğlum

O evin torunu tarafından bulunup hastaneye götürülen Ethan, 10 gün hastanede kalmasının ardından büyüdüğü aileye evlatlık verildiğini anlattı.

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Müge Anlı’da yaşanan mucize kavuşma gözyaşlarına boğdu! Ethan Gönül babasının sesini ilk kez duydu: Teste bile gerek yok benim oğlum

10 yıldır çocukları olmayan bir aile tarafından evlat edinildiğini, 10 yıl sonra o ailenin de bir çocuk dünyaya getirmesi ile gerçeği öğrendiğini belirten Ethan Gönül, kendisini büyüten ailesini çok sevdiğini ancak köklerini merak ettiği için gerçek ailesini aradığını belirtti.

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Müge Anlı’da yaşanan mucize kavuşma gözyaşlarına boğdu! Ethan Gönül babasının sesini ilk kez duydu: Teste bile gerek yok benim oğlum

Canlı yayında müjdeli haberi alan Ethan Gönül, teyzesi ve abisine kavuştu. Anne ve babasının fotoğrafını ilk kez gören Ethan, babasının sesini ilk kez duydu.

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Müge Anlı’da yaşanan mucize kavuşma gözyaşlarına boğdu! Ethan Gönül babasının sesini ilk kez duydu: Teste bile gerek yok benim oğlum

Ethan Gönül'ü bulabilmek için çok aradığını ancak bilgi verilmediğini belirten babası, "DNA testine bile gerek yok, o benim oğlum. Kendisinden bir parça arıyormuş benim gözlerime baksın yeter" dedi. Baba oğulun konuşması stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.