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Haberler Galeri Aşk için kaçırıldığı iddia edilmişti! Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe’nin kaybında 128 gün sonra 12 kişi gözaltında

Aşk için kaçırıldığı iddia edilmişti! Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe’nin kaybında 128 gün sonra 12 kişi gözaltında

78 yaşındaki Döndü Boztepe 6 Şubat 2023 tarihinde ortadan kaybolmuş, çocukları annesini bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Her yerde aranan ama hiçbir iz bulunamayan yaşlı kadının aşk için kaçırıldığı ileri sürülmüş, ortaya atılan iddialar ağızları açık bırakmıştı. Döndü Boztepe'nin kaybının 128'nci gününde flaş gelişme yaşandı, 12 kişi gözaltına alındı. İşte Müge Anlı'daki Döndü Boztepe olayında yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.06.2023 13:18 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 13:22
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Aşk için kaçırıldığı iddia edilmişti! Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe’nin kaybında 128 gün sonra 12 kişi gözaltında

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Döndü Boztepe'nin kaybıyla ilgili flaş gelişme yaşandı.

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Aşk için kaçırıldığı iddia edilmişti! Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe’nin kaybında 128 gün sonra 12 kişi gözaltında

Bugün yayınlanan bölümde Müge Anlı, Döndü Boztepe'nin kaybındaki sıcak gelişmeyi duyurdu.

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Aşk için kaçırıldığı iddia edilmişti! Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe’nin kaybında 128 gün sonra 12 kişi gözaltında

13 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgisi olduğu düşünülen 13 kişi gözaltına alındı. Boztepe ile görüştüğü ortaya çıkan asker emeklisi Mevlüt Eryılmaz, eşi ve 11 kişi emniyet tarafından gözaltına alındı. İşte yaşananlar...

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Aşk için kaçırıldığı iddia edilmişti! Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe’nin kaybında 128 gün sonra 12 kişi gözaltında

YENİ KANITLAR BULUNDU

Arama çalışmalarının ardından ekipler, 21 Şubat günü Boztepe'nin yaşadığı evin çatı katında bıçak ve sopa bulundu. Bulunan bıçağın karın erimesiyle mi ortaya çıktığı yoksa Döndü Boztepe'nin kaybından sonra mı atıldığı araştırılmıştı.

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Aşk için kaçırıldığı iddia edilmişti! Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe’nin kaybında 128 gün sonra 12 kişi gözaltında

Kaybın baş şüphelilerinden olan Mevlüt Eryılmaz'ın kardeşi Fadime Çopan'ın evine kaybın ardından yeni bir buzdolabı getirildiği iddia edilmiş, o buzdolabının üzerinde kan izlerine rastlanılmıştı. O kanın insan mı yoksa hayvan kanı mı olduğu araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.