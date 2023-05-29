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Müge Anlı’daki zincirleme cinayette 5 zanlı tutuklandı! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme gelen zincirleme cinayette flaş gelişme yaşandı. Sevgi Demirci ve iki çocuğunun 25 Ocak 2021'de kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada anne ve iki çocuğuyla birlikte 2 kişinin daha öldürüldüğü ortaya çıktı. Canlı yayına gelen itirafların ardından genişletilen soruşturma kapsamında zincirleme cinayetten aile üyelerinden birçoğunun haberi olduğu ancak polise haber vermedikleri ortaya çıktı! 7 kişinin gözaltına alındığı olayda 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetin kan donduran detayları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 29.05.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 11:46
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Müge Anlı’daki zincirleme cinayette 5 zanlı tutuklandı! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Türkiye'nin gündemine oturan zincirleme cinayette flaş gelişme yaşandı! Kan donduran detayların ortaya çıktı olayda 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte yaşananlar...

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Müge Anlı’daki zincirleme cinayette 5 zanlı tutuklandı! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

38 yaşındaki Sevgi Demirci'nin yakınları 25 Ocak 2021 tarihinden bu yana haber alınamadığını söyleyerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Canlı yayında anlatılanların ardından geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.

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Müge Anlı’daki zincirleme cinayette 5 zanlı tutuklandı! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Yapılan çalışmalarda Silivri Değirmenköy mevkiinde yıkık bir ev çevresinde yapılan aramada Sevgi Demirci ve oğlu Eren Polat ile kızı Rümeysa Polat'a ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

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Müge Anlı’daki zincirleme cinayette 5 zanlı tutuklandı! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Aynı aileden iki kişinin de 2017 ve 2018 yıllarında öldürülüp Silivri ve Çatalca'da gömüldüğü öğrenildi. Olayda yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla Duran K., Mehmet K., Hasan K., Zeynep K., Gülsen Y., Ünal Y. ve Ömer Y. gözaltına alındı. 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Müge Anlı’daki zincirleme cinayette 5 zanlı tutuklandı! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

CİNAYETİN TÜYLER ÜRPERTEN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma sonucunda cinayetler zincirinin ilkinin 2017 yılında işlendiği öğrenildi. Öldürülen Mücahit Polat'ın akrabaları Ünal Y. ve Ömer Y. ile çiftlik işine girdiği, ancak bir süre sonra kredi borcunu ödeyemedikleri için aralarının bozulduğu ortaya çıktı.