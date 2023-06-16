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Eski eşini tehdit eden adam Müge Anlı’yı çileden çıkardı! "Arkadaşı alalım dışarıya"

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
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Eski eşini tehdit eden adam Müge Anlı’yı çileden çıkardı! Arkadaşı alalım dışarıya

Müge Anlı eşinin aramak için gelen Ayhan Sarıkaya’nın sözleri sonrası çılgına döndü! Boşandığı eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini ve kardeşiyle eski eşinin evlendiğini söyleyen Ayhan Sarıkaya’nın iddiaları pes dedirtti. Canlı yayına bağlanan eski eş yaşadıklarını anlattı. Çocuklarını göremediğini belirten Ayhan Sarıkaya, eski eşi hakkında kurduğu nefret dolu cümlelerle Müge Anlı'yı çileden çıkarttı.

Ayhan Sarıkaya boşandığı eski eşinin yıllardır çocuklarını göstermediği iddiasıyla Müge Anlı ve ekinden yardım istedi. Eski eşinin kardeşi ile evlendiğini belirten Sarıkaya'nın iddiaları sonrası Şirin Hanım yayına bağlandı.

Şirin Hanım canlı yayına bağlanarak, Ayhan Bey'le görücü usulü evlendiğini, sürekli şiddet gördüğünü, sonrasında ise hapse girip çıktığını ve çocuklarıyla ilgilenmediğini anlattı.

Ona son kez şans verdiğini ama kabul etmediğini anlatan kadın, kayınbiraderiyle isteyerek evlendiğini çocuklarına babalık yaptığını söyledi.

"Oğlumla beni kaç gündür konuşturmadı. Ben oğluma onu vurduracağım. Biraz daha büyüsün..." diyen Ayhan Sarıkaya'nın sözleriyle Müge Anlı çileden çıktı.

Ayhan Sarıkaya'yı yayından kovan Anlı, "Arkadaşı alalım dışarıya, tanıştığıma da hiç memnun olmadım. Sen bu kafayla daha çok cezaevine de girersin başka yerlere de gidersin. Hanımefendi iyi olmuş kurtulmuşsunuz. Bence siz gidin lütfen suç duyurusunda bulunun. 'Çocuğumu büyüteceğim, dolduracağım ikisini de öldürsün' diyor. Oğlunu ne yap ne et bu adamla hiç görüştürme bence. Çocuğunu seven adam kırar dizini karısıyla evde durur. Bütün karısını aldatan ve sonra da 'Karım beni çocuğumla görüştürmüyor' diyen manyaklara söylüyorum. Kusura bakmasın kimse." dedi.

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