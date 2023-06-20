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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te şaşkına çeviren olay! Karne almaya gitti öğretmeniyle evlendi! Müge Anlı bakakaldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Begüm A., 'Karne almaya gidiyorum' diyerek evden çıktı. Ancak kendisinden 32 yaş büyük olan öğretmeniyle evlendiği anlaşıldı. Çaresiz kalan ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Anlı, genç kıza "Ne işin var senin öğretmeninin yanında" diye çıkıştı. Begüm'ün cevapları ise milyonları şaşkına uğrattı. Müge Anlı daha sonra herkesin içine su serpen Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasını paylaştı.

Giriş Tarihi: 20.06.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 14:35
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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te şaşkına çeviren olay! Karne almaya gitti öğretmeniyle evlendi! Müge Anlı bakakaldı

Müge Anlı'da inanılmaz bir olay yaşandı. Manisa'da oturan 18 yaşındaki Begüm A., karnesini almak için evden çıktı. Ancak o gün kendisinden 32 yaş büyük olan öğretmeniyle evlenip kaçtığı ortaya çıktı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te şaşkına çeviren olay! Karne almaya gitti öğretmeniyle evlendi! Müge Anlı bakakaldı

"BÖYLE ÖĞRETMEN YERİN DİBİNE BATSIN"
Ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Evlatlarının bulunması için çağrı yaptı. "Böyle öğretmen yerin dibine batsın" ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te şaşkına çeviren olay! Karne almaya gitti öğretmeniyle evlendi! Müge Anlı bakakaldı

MÜGE ANLI: KIZIM NE İŞİN VAR ÖĞRETMENİNİN YANINDA
Müge Anlı ise Begüm'e ulaştı. Anlı, bugünkü canlı yayına telefonla genç kıza, "Kızım ne işin var senin öğretmeninin yanında" diye dert yandı. Genç kızın cevapları ise milyonları şaşırttı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te şaşkına çeviren olay! Karne almaya gitti öğretmeniyle evlendi! Müge Anlı bakakaldı

BEGÜM A: "AİLEM KABUL ETTİ"
Çok mutlu olduğunu belirten Begüm, "Biz evlendik Müge Hanım. Düzgün bir şekilde konuştuk. Ailem kabul etti.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te şaşkına çeviren olay! Karne almaya gitti öğretmeniyle evlendi! Müge Anlı bakakaldı

"DUYGUSAL BAĞIM VARDI"
Ama niye oradalar anlamıyorum yani. Kendi rızamla evlendim. Bak tekrar söylüyorum, mutluyum! Duygusal bir bağım vardı.