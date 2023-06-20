Müge Anlı ile Tatlı Sert'te şaşkına çeviren olay! Karne almaya gitti öğretmeniyle evlendi! Müge Anlı bakakaldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Begüm A., 'Karne almaya gidiyorum' diyerek evden çıktı. Ancak kendisinden 32 yaş büyük olan öğretmeniyle evlendiği anlaşıldı. Çaresiz kalan ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Anlı, genç kıza "Ne işin var senin öğretmeninin yanında" diye çıkıştı. Begüm'ün cevapları ise milyonları şaşkına uğrattı. Müge Anlı daha sonra herkesin içine su serpen Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasını paylaştı.