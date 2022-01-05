Eren Bülbül'ün hayatını anlatan 'Kesişme İyi ki Varsın Eren' filmi rekor kırdı
Trabzon'da yuvalanmaya çalışan teröristlerin yerini polise gösteren Eren Bülbül çıkan çatışmada şehit olmuştu. Eren Bülbül'ün hayatını anlatan 'Kesişme İyi ki Varsın Eren' filmi 1 Ocak'ta gösterime girdi. Kesişme 190 bin 387 kişiye ulaşarak pandemi döneminde en büyük gişeyi yapan Türk filmi oldu.
Teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, vizyona girdiği ilk günde rekor kırdı. Film, pandemi döneminde bir buçuk günde 190 binden fazla izleyiciye ulaşan Türk yapımı oldu.
Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona giren film, 190 bin 387 kişiye ulaşarak pandemi döneminde en büyük gişeyi yapan Türk filmi oldu.
Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde galası yapılan film, sadece yurt içinde değil yurt dışında da büyük ilgi gördü.
Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Norveç ve Danimarka'da vizyona giren film, bugün Belçika'da, yarın Azerbaycan'da sinemaseverlerle buluşacak.
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