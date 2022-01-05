CHP’li Konak Belediye Başkanı Abdül Batur Eren Bülbül filmini siyasi buldu!





"BATUR KİRLİ PAZARLIKLARDAN UZAK DURSUN"

Belediyenin bir çok festivale ve etkinliğe kaynak aktardığını belirten Başdaş, "Kültürümüzle alakasız ve toplumda karşılığı olmayan bir çok marjinal gruba sponsor olan Konak Belediyesi'nin söz konusu milli ve manevi değerler, vatan savunması olunca olayı siyasi olarak görmesi manidardır. Sayın Batur'un gönlünde Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığının yattığını artık Konak'taki herkes biliyor. Sayın Başkan'a tavsiyemiz; Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için böyle kirli stratejik adımlar atıp bir yerlere göz kırpmasın. Kendisinin bir an önce bu hatadan dönmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.