05 Ocak 2022, Çarşamba
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Sadakatsiz bugün var mı? Sadakatsiz 46. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fragman yayınlandı mı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2022
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Sadakatsiz bugün var mı? Sadakatsiz 46. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fragman yayınlandı mı?

Sadakatsiz bugün var mı? Yılbaşı nedeniyle bazı diziler yayın hayatına ara verdi. Bu gelişmelerin ardından gözler Sadakatsiz dizisine çevrildi. Sadakatsiz'in yeni bölümünün olup olmadığını merak eden hayranları, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sadakatsiz bugün var mı? Sadakatsiz 46. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...

Sadakatsiz bugün var mı? Kanal D'de yayınlanan başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz dizisinin bugünkü yayın akışında yer almaması nedeniyle izleyiciler "Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yılbaşı nedeniyle bu hafta diziler yayın hayatına ara vermişti. Peki, Sadakatsiz bugün var mı? Sadakatsiz 46. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte haberin detayları...

SADAKATSİZ BUGÜN VAR MI?

Sadakat'in yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Kanal D'nin yayın akışında bugün saat 20.00'de "Annem" filmi yer alıyor. Yılbaşı nedeniyle yayın hayatına bir hafta ara veren Sadakatsiz'in 26. yeni bölümü 12 Ocak Çarşamba günü izleyiciyle buluşacak.

SADAKATSİZ 45. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dizinin 45. son bölümünün konusu şöyleydi;

Asya'nın Aras'ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır. Volkan ile Derin'in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk'un Aras'ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirir. Aras'ın Ali'yle bir araya gelmek üzere yarattığı fırsat gerilimi bir kez daha yükseltirken, Asya'nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacaktır?

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek...

OYUNCULAR

Cansu Dere(Asya), Caner Cindoruk(Volkan), Melis Sezen (Derin), Berkay Ateş (Aras), Burak Sergen (Haluk), Özge Özder(Derya), Yeliz Kuvancı(Bahar), Nazlı Bulum(Nil), Gözde Seda Altuner(Gönül), Taro Emir Tekin(Selçuk), Alp Akar(Ali)

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