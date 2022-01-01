HaberlerGaleriŞehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel hazırlanan video Galata Kulesi'ne yansıtıldı
Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel hazırlanan video Galata Kulesi'ne yansıtıldı
2017'de Trabzon'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün 20. yaş gününde hayatını anlatan "Kesişme; İyi Ki Varsın" filminin sahneleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Galata Kulesi'ne gelen ziyaretçiler de o anları cep telefonuna kaydetti.
Giriş Tarihi: 01.01.2022 22:55Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 23:05