Şehit Eren Bülbül’ün doğum gününe özel hazırlanan video Galata Kulesi’ne yansıtıldı

EREN BÜLBÜL'ÜN 20. YAŞ GÜNÜNE ÖZEL VİDEO GALATA KULESİNE YANSITILDI

Eren Bülbül'ün 20. yaş gününde de hayatını konu alan "Kesişme; İyi Ki Varsın" filminin fragmanı ile afişi Galata Kulesi'ne yansıtıldı. TRT tarafından hazırlanan videonun aynı anda Ankara ve Trabzon Kalesi'nde de yansıtılacağı öğrenildi. Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin fragmanı ise vatandaş ve turistler tarafından ilgiyle izlendi.

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