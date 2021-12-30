Başkan Erdoğan "İyi ki Varsın Eren" filminin galasına katıldı: Filmi Şehit Eren Bülbül'ün annesiyle birlikte izledi

EREN'İN DOĞUM GÜNÜNDE VİZYONA GİRİYOR

2022'nin ilk filmi "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Trabzon Maçka'da teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan film, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta ülke genelinde 350 sinemada oynayacak. Yurt dışında ise Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka'da aynı anda vizyona girecek.