Şehit Eren Bülbül'ün filmini birlikte izlediler! Ayşe Bülbül: Gözyaşı döktük
Şehit Eren Bülbül’ün hayatını anlatan filmi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte izleyen anne Ayşe Bülbül: Gözyaşlarımızı tutamadık. Cumhurbaşkanımız bana ‘Ayağı öpülecek bir annesin’ dedi.
Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde 2017'de teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun doğum günü 1 Ocak'a hüzünlü girdi.Oğlunun hayatını anlatan ve bugün vizyona giren "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" adlı filmin Ankara'daki galasına katılan ve filmi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte izleyedi.
Ayşe Bülbül, "Filmde oğlumun hayatını anlatan sahneleri Cumhurbaşkanımız ile birlikte izledik.
Cumhurbaşkanımız ve ben gözyaşlarımızı tutamadık" dedi. Anne Bülbül şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanım bana 'Ayağı öpülecek bir annesin, Allah senden razı olsun' dedi.
Oğlumun doğum günü olan 1 Ocak'ta ise filmin gösterime girmesi beni daha çok mutlu etti.
Sosyal medyada da oğlumun doğum günü kutlanıyor. Oğlumu unutmayan herkesten Allah razı olsun" dedi.
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