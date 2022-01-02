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2021 yılında Esra Erol'da neler yaşandı?

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 02.01.2022 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022
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2021 yılında Esra Erol’da neler yaşandı?

atv ekranlarında fırtınalar estiren Esra Erol başarılı bir yılı daha geride bıraktı. Kimi zaman mutluluk kimi zaman ise hüznün yaşandığı Türkiye’nin yakından takip ettiği program, 2021’de de milyonları ekrana kilitledi. Başarılı sunucu Esra Erol’un sunumuyla atv’de canlı olarak izleyiciyle buluşan sevilen program Türkiye’nin gündemine oturan konuları ekrana taşıdı.

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