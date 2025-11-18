Küresel internet sorunu! Sorun çözüldü mü? Clouedflare hatası nedir?

İnternet AA

İNTERNET SİTELERİ NEDEN ÇÖKTÜ?

Murat Kırık, bugün yaşanan çökme sorununun neden meydana geldiğini açıkladı.

"Şimdi, dünya genelinde bir koruma kalkanı vardır. Bu özellikle internet sitelerinin zombi ya da bot saldırıların önüne geçmesini sağlar. Özellikle DDoS dediğimiz saldırılarda. Yani sizin anlık bir şekilde, eş zamanlı bir şekilde milyonlarca bilgisayarın sizin sitenize girdiğini düşünün. Ve bu sitenin çökmesine, geçici bir süre işlev göremez hale gelmesini sağlar. Bundan kaynaklı da genelde sosyal medya siteleri ya da internet siteleri, e-ticaret siteleri Cloudflare dediğimiz bir servisi kullanırlar. Cloudflare servisi siteye girmeden önce bir güvenlik kalkanı olarak çalışır ve bot trafik olup olmadığını, otomatik olarak tespit edilmesini sağlar. Burada da aynı durum söz konusu oldu. Bu Cloudflare sistemindeki yaşanan sorun ve aksaklık nedeniyle dünya genelindeki sitelere şu an geçici bir süre giriş sorunu var."

e-Devlet AA

"E-DEVLET ÇÖKTÜ" İFADELERİNE YALANLAMA GELDİ

Kırık, bugün yaşanan sorunların X ve e-Devlet gibi sitelerdeki güvenliği etkilemediğini belirtti.

"Cloudflare dediğimiz siteye bir siber saldırı düzenlenme ihtimali vardır. Ama bugün işte e-devletmiş, X'miş, diğer sosyal medya siteleriymiş. Bunların verilerinin güvencede olduğunun altını çizmemiz lazım."

"Sosyal medyada tabii hemen baş gösterdi. Yine dedikoducular ortaya çıktılar. İşte "e-devlet çöktü, veriler çalındı" vesaire gibi. Bunlara lütfen kıymetli vatandaşlarımız itibar etmesinler. Birçok sitede bu aynı durum söz konusu. X'te de aynı durum söz konusu. Diğer sitelerde de aynı durum söz konusu"

İnternet AA

HANGİ SİTELERDE SORUN YAŞANDI?

Murat Kınık'ın açıklamasına göre belli başlı internet sorunlarında genel sorunlar meydana geldi.

"X'te var. ChatGPT'de aynı durum söz konusu. ChatGPT.com'a girdiğinizde aynı durum söz konusu oluyor. Yapay zeka. Yani hepimizin aslında çok yoğun kullandığı servislerde ve sitelerde."

İnternet AA

UZMANDAN VPN UYARISI

Sosyal Medya Uzmanı Ali Murat Kırık, VPN kullanmayla ilgil de ifadelere yer verdi. Kullanıcıların biraz sabretmesi gerektiğini ve hemen VPN'e yönelmemek gerektiğini söyledi.

Downdetector

SORUN DÜZELDİ Mİ? AÇIKLAMA GELDİ

Downdetector verileri X'te yaşanan erişim sorunu ortaya koydu. Bu sorunun ardından Spotify, YouTube ve ChatGPT gibi internet sitelerinde de Cloudflare kaynaklı hatalar meydana geldi. Son olarak bakıldığında kademeli olarak sorunun çözüldüğü görülüyor. Cloudflare tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Cloudflare dahili bir hizmet kesintisi yaşıyor. Bazı hizmetler zaman zaman etkilenebilir. Hizmeti geri yüklemeye odaklandık. Sorun giderildikçe güncelleme yapacağız. Yakında daha fazla güncelleme yayınlayacağız.

Hizmetlerin düzeldiğini görüyoruz, ancak düzeltme çalışmalarımızı sürdürdüğümüz için müşteriler normalden daha yüksek hata oranları görmeye devam edebilir."