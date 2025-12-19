CHP’nin rant inadı Emek’i mezarlığa çevirdi! İşte hükümetin Hatay seferberliği

Depremde en çok yıkımın yaşandığı mahallelerden olan Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı, "Depremde en çok yıkımın olduğu mahallelerden bir tanesi Emek Mahallesi'ydi. Devletimiz gücünü gösterdi ve şu an mahallemizde sağlam binalar yükseldi.