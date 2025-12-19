Ankara’da hayali başkanlıklara sınırsız kaynak: ASKİ’de skandal

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (ASKİ) yaşanan skandalın detayları Sayıştay'ın 2024 raporuna yansıdı. ASKİ'de tamamen kağıt üzerinde duran, personeli, görevi, organizasyonu ve bütçesi olmayan "hayali daire başkanlıkları" kurulduğu, bu kadrolara yapılan atamalarla adeta bankamatik daire başkanları yaratıldığı ortaya çıktı.

Sabah'tan Tolga Özlü'nün haberine göre raporda "İdarenin teşkilat şeması ve personel yapısı incelendiğinde faaliyeti olan daire başkanlıkları yanında hiçbir faaliyeti olmayan 5 adet daire başkanlığının ihdas edildiği ve kullanıldığı görülmüştür. Bu daire başkanı kadrolarında bulunanların hiyerarşik konumu belli değilken, bütçesi ve personeli bulunmazken hangi görevleri ifa ederek kurum hizmetlerine katkı sağladığı anlaşılamamıştır" denildi.

HUKUKİ DAYANAĞI YOK

Raporun sonuç kısmında ise "Hiçbir faaliyeti olmayan sadece ismi daire başkanlığı olan kadroların ihdas edilmemesi ve bu kadroların kullanılmaması gerekir" görüşüne yer verildi. Sayıştay, ASKİ'nin savunmasını da rapora ekleyerek kurumun "görev verilebilir" şeklindeki gerekçelerinin hukuki bir dayanak oluşturmadığını belirtti. Gözler bir kez daha CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'a çevrildi. Sayıştay raporu, son dönemde Ankaralının belini büken fahiş su faturalarının ve sık sık yaşanan su kesintilerinin nedenini daha da görünür kıldı. 50 milyar liralık bütçesine rağmen ASKİ'nin vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz hizmet sunamamasının arkasında, kaynakların hayali kadrolara aktarıldığına dair iddialar da güçlenmiş oldu.